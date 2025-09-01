Hihetetlenül izgalmas meccsen jutottak a legjobb nyolc közé Babosék

Bő egy hónapon belül harmadszor találkozott Babos Tímea és partnere, Luisa Sfefani a Hszü Ji-fan és Jang Csao-hszüan alkotta duóval, és harmadik győzelmére készült a kínai kettős ellen. Az előzmények alapján ugyanakkor azt is tudni lehetett, hogy a magyar, brazil párosnak nem lesz könnyű dolga, mert az első két találkozáskor, a júliusi montreali és az augusztusi cincinnati kemény pályás tornán is igencsak megszenvedtek a távol-keletiek ellen, s csak döntő rövidítésben sikerült legyőzniük őket.

Az első játszma kiválóan alakult honfitársnőnk és társa szempontjából, akik a hatodik játékban elvették a kínaiak adogatását, s 4:2-re elhúztak. A következő szervagémben aztán akadtak nehézségeik, az ázsiaiak ugyanis kétszer is bréklabdához jutottak, ám elsősorban Stefani szenzációs röptéinek köszönhetően hozták a pszichés szempontból (is) nagyon fontos játékot, amitől olyannyira felvillanyozódtak, hogy egyből megcsinálták a második brékjüket is, és 6:2-re megnyerték az első felvonást.

Amilyen öröm volt nézni Babosék olajozott (össz)játékát, annyira kellemetlen volt konstatálni, hogy a második etapban feltámadtak a kínaiak, főként azt követően, hogy 2:2 után Jang Csao-hszüant hosszasan ápolni kellett. Talán ez törte meg a magyar, brazil kettős lendületét, talán más, tény, hogy a kényszerszünet után egyből elvesztették az adogatásukat, ami elég volt ahhoz, hogy a második „menet” 6:4-gyel az ázsiaiaké legyen.

A harmadik játszmában 2:2-ig minden rendben volt Babosék szempontjából, ám Stefani adogatásánál döntő pillanatokban jöttek a hibák: a kínaiak három bréklabdához jutottak, s a harmadikat meg is csinálták – ebben a gémben láthattunk elrontott röptét Babostól, kettős hibát a braziltól, döntő pillanatban. Az ellenfél 4:3-as vezetésénél aztán Stefani elővette a legjobb röptéit, így Babosék a második bréklabdájukat kihasználva eltüntették a távol-keletiek brékelőnyét, a következő játék után pedig már vezettek – aki látta, sokáig nem feledi Babos zseniális tenyeres nyesését. Ez pedig úgy feldobta a 11. kiemelt duót, hogy a következő gémben a rivális adogatásánál a negyedik meccslabdáját értékesítve 6:2, 4:6, 6:4-re megnyerte a mérkőzést.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS

NYOLCADDÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínai) 6:2, 4:6, 6:4