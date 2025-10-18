Socca BL: ketten biztosan a legjobb 32 között

Nemzeti Sportrádió

2025.10.18. 21:23
A Chicago Bandur csapata
A Krétán zajló socca Bajnokok Ligája második játéknapján szép magyar sikerek születtek, két csapatunk is a legjobb 32 között folytathatja, egy pedig még reménykedhet a továbbjutásban.

A National Iron Teamre és az Albidok FC-re egy-egy mérkőzés várt szombaton. Előbbi pénteken két győzelemmel kezdett és egy harmadik a továbbjutást érte volna a számára, azonban kikapott a Tiho Mi Pazitól, így a többi eredményen is múlik, hogy ott lesz-e vasárnap az egyenes kieséses szakaszban. Az Albidok viszont már két vereség után nem juthatott tovább, a máltai Interiors FC ellen elért 2–2 azt jelentette, hogy nem pont nélkül búcsúzik a viadaltól.

A The Private Rooftop kiütéses, 6–1-es győzelemmel kezdett a román CSC ellen, majd a kora esti programban a máltai Viper FC-t is 4–0-ra verte, összességében három győzelemmel jutott a 32 közé. A Chicago Bandur ugyanígy tett, szombaton előbb a ciprusi FC TEK-et győzte le 4–0-ra, aztán este az egyiptomi Step-In is meghajolt előtte (3–1), és így ott van szintén a legjobb 32 csapat között. 

A küzdelmek vasárnap folytatódnak.

Tegnap, 20:31

Felemás nap a magyarok számára a socca Bajnokok Ligájában

Négy magyar csapat mutatkozott be, és akad köztük olyan, amely meg is nyerte az első két mérkőzését.

 

 

