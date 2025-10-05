Sanghaji tenisztorna: már heten feladták a meccsüket, köztük Sinner is

A címvédő Jannik Sinnernek térdfájdalmak miatt kellett feladnia a meccset egy megnyert és egy elveszített játszma után, 2 óra 41 percet követően. A harmadik szettben Griekspoor vezetett 3:2-re – Sinner ezzel csaknem ezer pontot veszít, vagyis a spanyol Carlos Alcaraz megszilárdítja helyét a világranglista élén.

Sanghajban az olasz menő volt a hetedik, aki feladta a mérkőzését. Korábban a belga David Goffin, a cseh Tomas Machác, a norvég Casper Ruud, a szerb Hamad Medjedovics, a francia Terence Atmane és a kínai Vu Ji-ping is így tett.