Sanghaji tenisztorna: már heten feladták a meccsüket, köztük Sinner is

2025.10.05. 19:50
Jannik Sinner kénytelen volt feladni a Griekspoor elleni mérkőzését Sanghajban (Fotó: Getty Images)
A világranglista második helyén álló olasz Jannik Sinner feladta mérkőzését a holland Tallon Griekspoor ellen a Sanghajban zajló 9.2 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású kemény pályás férfi tenisztorna 3. fordulójában, vasárnap.

A címvédő Jannik Sinnernek térdfájdalmak miatt kellett feladnia a meccset egy megnyert és egy elveszített játszma után, 2 óra 41 percet követően. A harmadik szettben Griekspoor vezetett 3:2-re – Sinner ezzel csaknem ezer pontot veszít, vagyis a spanyol Carlos Alcaraz megszilárdítja helyét a világranglista élén.

Sanghajban az olasz menő volt a hetedik, aki feladta a mérkőzését. Korábban a belga David Goffin, a cseh Tomas Machác, a norvég Casper Ruud, a szerb Hamad Medjedovics, a francia Terence Atmane és a kínai Vu Ji-ping is így tett.

 

