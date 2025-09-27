Marozsán bejutott a negyeddöntőbe a pekingi tenisztornán, Sinner várhat rá

Franciákra specializálódva? Azért kérdezzük, mert Marozsán Fábián a pekingi verseny első fordulójában Benjamin Bonzi ellen jutott tovább két játszmában, és a második körben – azaz a nyolcaddöntőben – egy újabb francia, a világranglistán 38. helyezett Alexandre Müller várt rá.

A két játékos korábban még sosem találkozott egymással, és az ATP-rangsorban elfoglalt pozíció alapján előzetesen inkább Müller számított a mérkőzés esélyesének. Az első játszmában teljesen fej fej mellett haladtak a felek, egészen 4:3-ig, amikor Marozsán semmire vette el Müller adogatását, majd miután hozta a saját szerváját, 34 perc játék alatt 6:3-mal behúzta az első szettet.

A második játszmát Müller kezdte jobban, elvette Marozsán adogatójátékát, előnyét azonban nem tartotta sokáig, a magyar játékos ugyanis rögtön a következő játékban visszavette az elveszített szerváját – dacára annak, hogy Müller végig remekül adogatott a meccsen, amelyen hét ászt is ütött, szemben Marozsánnal, aki csak hármat.

Ezt követően mindketten hozták a saját adogatásukat, így következhetett a tie-break, amely nagyon szoros küzdelmet hozott, de Marozsán végül 7–5-re nyert, így két játszmában, 1 óra 33 perc alatt kiharcolta a továbbjutást.

Marozsán a negyeddöntőben jó eséllyel a tavalyi döntő vesztesével, Jannir Sinnerrel csatázik majd: az első helyen kiemelt olasz klasszis a nyolcaddöntőben egy másik francia játékossal, Terence Atmane-nal mérkőzik.

ATP 500-as TORNA, PEKING (kemény pálya, 4.01 millió dollár)

2. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)

Marozsán Fábián–Alexandre Müller (francia) 6:3, 7:6 (7–5)