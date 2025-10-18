Műkorcsolya: bronzérmes a Pavlova, Sviatchenko páros az angers-i GP-n
A harmadik helyről várhatta a kűrt a magyar színekben versenyző Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az angers-i Grand Prix-versenyen, s egyértelműen azzal a céllal lépett a jégre szombaton, hogy „elvigye” a verseny bronzérmét.
A kombinációba ugyan hiba csúszott (Sviatchenko az első ugrás után nem folytatta…), minden más viszont csodaszép volt, így például a kidobós ugrások, a flip és a Rittberger is, a pörgetett emelés, és minden egyéb, ez pedig mindenképpen jó előjel a februári olimpia előtt – az angers-i Grand Prix-viadal bronzérme pedig még az önbizalmát is tovább növelheti a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak.
A párosok versenyét Angers-ben a világbajnoki címvédő japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi nyerte meg.
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX-VERSENY, ANGERS
Páros: 1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (japán) 219.15, 2. Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deshamps (kanadai) 197.66, 3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 192.76