Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
10. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
12. FORDULÓ
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Eger SE
13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE
13.00: Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Putnok FC–Debreceni VSC II
13.00: FC Hatvan–Tarpa SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Dorogi FC–Balatonfüredi FC
13.00: Bicskei TC–Komárom VSE
13.00: VSC 2015 Veszprém–FC Sopron
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs
16.00: Szombathelyi Haladás–Újpest FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE
11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II
13.00: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE
13.00: Szegedi VSE–Monor SE
13.00: Martfűi LSE–Csepel SC
13.00: Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II
13.00: Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC
13.00: Majosi SE–Ferencvárosi TC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–Paksi FC II
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE
13.00: FC Nagykanizsa–Dombóvári FC
13.00: Iváncsa KSE–PTE-PEAC
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
15.00: Lens–Paris FC
17.15: Lorient–Brest
17.15: Rennes–Auxerre
17.15: Toulouse–Metz
20.45: Nantes–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
18.00: DAC–Zsolna – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
19.00: Fenerbahce–Karagümrük (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Neom–Al-Kadiszija (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI SPORTOK
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
15.30: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams, London (Tv: Arena4)
19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints
19.00: Cleveland Browns–Miami Dolphins
19.00: Tennessee Titans–New England Patriots
19.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders
19.00: Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Carolina Panthers
22.05: Denver Broncos–New York Giants
22.05: Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts
22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)
22.25: Arizona Cardinals–Green Bay Packers
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
13.00: női döntő
17.00: férfi döntő
ATLÉTIKA
9.00: amszterdami maratoni (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
TCR, Indzse
3.45: 2. futam (Tv: Sport2)
9.30: 3. futam (Tv: Sport1)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoportdöntő
Hétfő, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Guadalajara
Hétfő, 1.00: 3.nap (Tv: Sport2)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, HILDESHEIM
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
FORMULA–1
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR (a 8 közé jutásért)
B-csoport (Gyergyóremete), 3. forduló
14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb)
18.00: Gyergyói HK–HK Kremencsuk (ukrán)
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
OSZTRÁK ICEHL
15.00: RB Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
17.00: Villach (osztrák)–FTC-Telekom
17.30: Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (cosztrák)
18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)
KERÉKPÁR
8.22: Kuanghszi körverseny, 6. szakasz (Nanning–Nanning, 134.3 km, Valter Attila)
13.35: Gran Piemonte, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
16.00: Venetia Classic (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
15.00: Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE, Baki
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, 2. CSOPORT
19.00: Csehország–Magyarország, Prága (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NÉMET BUNDESLIGA
16.00: Leipzig–Magdeburg (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Sopron Basket
17.00: Csata TKK–DVTK HunTherm
18.00: TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs
LÓSPORT
13.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP, AUSZTRÁL NAGYDÍJ, PHILLIP ISLAND
2.00: Moto3 (Tv: Arena4)
3.15: Moto2 (Tv: Arena4)
5.00: MotoGP (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB-ÁLLOMÁS, JEREZ
11.00: SBK, superpole race (Tv: Match4)
12.00: WCR, 2. verseny (Tv: Match4)
13.00: SSP 300, 2. verseny (Tv: Match4)
14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Eurosport2, Match4)
15.00: SSP, 2. verseny (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-verseny, Angers
11.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)
RALI
Közép-Európa rali, a világbajnokság 12. futama, Passau és környéke
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+)
SZNÚKER
Északír Open, Belfast
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
12.00: döntő, Moutet (francia)–Medvegyev (orosz)
ATP 250-es torna, Brüsszel
16.30: döntő, Lehecká (cseh)–Auger-Aliassime (kanadai)
ATP 250-es torna, Stockholm
15.00: döntő, Humbert (francia)–Ruud (norvég)
WTA 500-as torna, Ningpo
8.30: páros döntő, Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ljudmila Szamszonova, Nicole Melichar-Martinez (orosz, amerikai)
11.00: egyes döntő, Alekszandrova (orosz)–Ribakina (kazah)
WTA 500-as torna, Oszaka
5.00: döntő, Valentová (cseh)–Fernandez (kanadai)
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA
5.00: férfi selejtező
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, utolsó futam, Wollongong
6.00: női verseny
9.00: férfi verseny
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
17.00: előfutamok
Hétfő, 1.00: döntők (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége legfontosabb sporteseményei. Nemzeti sportkrónika
7.00: A labdarúgó NB I 10. fordulójáról, a Formula–1-es Amerikai Nagydíjról, a westmonti úszó világkupaversenyről és a jakartai torna-vb-ről
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.40: A vonalban Gyenge Balázs Liverpoolból, a Liverpool–Manchester United rangadó előtt
9.00: Vendég: Zala György, korábbi olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kenus
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
13.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Kazincbarcika–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Zalaegerszeg–Paks NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Szentlőrinc NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
19.00: Kézilabda, élő közvetítés a Csehország–Magyarország női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
21.00: Újratöltve: Eltitkolt futballsztárjaink a vasfüggönyön túl
22.30: Sportvilág