Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

OKTÓBER 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

10. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

12. FORDULÓ

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Eger SE

13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE

13.00: Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Putnok FC–Debreceni VSC II

13.00: FC Hatvan–Tarpa SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Dorogi FC–Balatonfüredi FC

13.00: Bicskei TC–Komárom VSE

13.00: VSC 2015 Veszprém–FC Sopron

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs

16.00: Szombathelyi Haladás–Újpest FC II

17.00: Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE

11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II

13.00: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE

13.00: Szegedi VSE–Monor SE

13.00: Martfűi LSE–Csepel SC

13.00: Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II

13.00: Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC

13.00: Majosi SE–Ferencvárosi TC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE

13.00: BFC Siófok–Paksi FC II

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE

13.00: FC Nagykanizsa–Dombóvári FC

13.00: Iváncsa KSE–PTE-PEAC

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

15.00: Lens–Paris FC

17.15: Lorient–Brest

17.15: Rennes–Auxerre

17.15: Toulouse–Metz

20.45: Nantes–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)

15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Parma

18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18.00: DAC–Zsolna – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

19.00: Fenerbahce–Karagümrük (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Neom–Al-Kadiszija (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI SPORTOK

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

15.30: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams, London (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Cleveland Browns–Miami Dolphins

19.00: Tennessee Titans–New England Patriots

19.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders

19.00: Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Green Bay Packers

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

13.00: női döntő

17.00: férfi döntő

ATLÉTIKA

9.00: amszterdami maratoni (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

TCR, Indzse

3.45: 2. futam (Tv: Sport2)

9.30: 3. futam (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

Főcsoportdöntő

Hétfő, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Guadalajara

Hétfő, 1.00: 3.nap (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, HILDESHEIM

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

FORMULA–1

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR (a 8 közé jutásért)

B-csoport (Gyergyóremete), 3. forduló

14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb)

18.00: Gyergyói HK–HK Kremencsuk (ukrán)

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

OSZTRÁK ICEHL

15.00: RB Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

17.00: Villach (osztrák)–FTC-Telekom

17.30: Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (cosztrák)

18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

KERÉKPÁR

8.22: Kuanghszi körverseny, 6. szakasz (Nanning–Nanning, 134.3 km, Valter Attila)

13.35: Gran Piemonte, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

16.00: Venetia Classic (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

15.00: Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE, Baki

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, 2. CSOPORT

19.00: Csehország–Magyarország, Prága (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA

16.00: Leipzig–Magdeburg (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Sopron Basket

17.00: Csata TKK–DVTK HunTherm

18.00: TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs

LÓSPORT

13.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, AUSZTRÁL NAGYDÍJ, PHILLIP ISLAND

2.00: Moto3 (Tv: Arena4)

3.15: Moto2 (Tv: Arena4)

5.00: MotoGP (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB-ÁLLOMÁS, JEREZ

11.00: SBK, superpole race (Tv: Match4)

12.00: WCR, 2. verseny (Tv: Match4)

13.00: SSP 300, 2. verseny (Tv: Match4)

14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Eurosport2, Match4)

15.00: SSP, 2. verseny (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix-verseny, Angers

11.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)

RALI

Közép-Európa rali, a világbajnokság 12. futama, Passau és környéke

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+)

SZNÚKER

Északír Open, Belfast

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

12.00: döntő, Moutet (francia)–Medvegyev (orosz)

ATP 250-es torna, Brüsszel

16.30: döntő, Lehecká (cseh)–Auger-Aliassime (kanadai)

ATP 250-es torna, Stockholm

15.00: döntő, Humbert (francia)–Ruud (norvég)

WTA 500-as torna, Ningpo

8.30: páros döntő, Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ljudmila Szamszonova, Nicole Melichar-Martinez (orosz, amerikai)

11.00: egyes döntő, Alekszandrova (orosz)–Ribakina (kazah)

WTA 500-as torna, Oszaka

5.00: döntő, Valentová (cseh)–Fernandez (kanadai)

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA

5.00: férfi selejtező

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, utolsó futam, Wollongong

6.00: női verseny

9.00: férfi verseny

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont

17.00: előfutamok

Hétfő, 1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége legfontosabb sporteseményei. Nemzeti sportkrónika

7.00: A labdarúgó NB I 10. fordulójáról, a Formula–1-es Amerikai Nagydíjról, a westmonti úszó világkupaversenyről és a jakartai torna-vb-ről

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.40: A vonalban Gyenge Balázs Liverpoolból, a Liverpool–Manchester United rangadó előtt

9.00: Vendég: Zala György, korábbi olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kenus

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

13.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Kazincbarcika–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Zalaegerszeg–Paks NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Szentlőrinc NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

19.00: Kézilabda, élő közvetítés a Csehország–Magyarország női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

21.00: Újratöltve: Eltitkolt futballsztárjaink a vasfüggönyön túl

22.30: Sportvilág