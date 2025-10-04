Sinner sikerrel vette az első akadályt Sanghajban

Daniel Altmaier meglepetésre két éve a Roland Garroson legyőzte Jannik Sinnert, ám a címvédő visszavágott Sanghajban: a saját adogatásait végig jól hozva, két szettben búcsúztatta el a németet.

Az olasz kiválóság Tallon Griekspoor ellen folytatja szereplését a harmadik fordulóban, és az elmúlt két évben mind a hat mérkőzésükön legyőzte holland riválisát. Sinner Novak Djokovics 2013-as sikere óta az első teniszező lehet, aki címet véd Sanghajban.

Alexander Zverev is továbbjutott a selejtezőből érkező Valentin Royer ellen, és újra francia ellenfél vár rá Arthur Rinderknech személyében.

Daniil Medvegyev nem adott esélyt a cseh Dalibor Svrcinának, a 16. helyen kiemelt orosz összesen két játékot veszítve jutott tovább.

TENISZ, ATP-TORNA, SANGHAJ

Egyes, 2. forduló

Sinner (olasz, 2.)–Altmaier (német) 6:3, 6:3

Zverev (német, 3.)–Royer (francia) 6:4, 6:4

De Minaur (ausztrál, 7.)–Ugo Carabelli (argentin) 6:4, 6:2

Musetti (olasz, 8.)–Comesana (argentin) 6:4, 6:0

Auger-Aliassime (kanadai, 12.)–Tabilo (chilei) 6:3, 6:3

Nisioka (japán)–Rubljov (orosz, 13.) 2:6, 6:1, 6:4

Lehecka (cseh, 15.)–Halys (francia) 6:4, 7:5

Medvegyev (orosz, 16.)–Svrcina (cseh) 6:1, 6:1

De Jong (holland)–Mensík (cseh, 17.) 4:6, 7:6 (7–2), 6:4

Davidovich (spanyol, 18.)–Arnaldi (olasz) 6:4, 6:4

Shapovalov (kanadai, 23.)–O'Connell (ausztrál) 6:3, 6:2

Darderi (olasz, 26.)–Bu Juncsaokete (kínai) 6:4, 6:4

Rinderknech (francia)–Michelsen (amerikai, 28.) 6:3, 6:4

Majchrzak (lengyel)–Nakashima (amerikai, 29.) 6:4, 6:0

Norrie (brit, 30.)–Cazaux (francia) 6:3, 0:6, 7:6 (7–5)

Tien (amerikai)–Moutet (francia, 33.) 4:6, 6:4, 6:4