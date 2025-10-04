Sinner sikerrel vette az első akadályt Sanghajban

Daniel Altmaier meglepetésre két éve a Roland Garroson legyőzte Jannik Sinnert, ám a címvédő visszavágott Sanghajban: a saját adogatásait végig jól hozva, két szettben búcsúztatta el a németet.
Az olasz kiválóság Tallon Griekspoor ellen folytatja szereplését a harmadik fordulóban, és az elmúlt két évben mind a hat mérkőzésükön legyőzte holland riválisát. Sinner Novak Djokovics 2013-as sikere óta az első teniszező lehet, aki címet véd Sanghajban.
Alexander Zverev is továbbjutott a selejtezőből érkező Valentin Royer ellen, és újra francia ellenfél vár rá Arthur Rinderknech személyében.
Daniil Medvegyev nem adott esélyt a cseh Dalibor Svrcinának, a 16. helyen kiemelt orosz összesen két játékot veszítve jutott tovább.
TENISZ, ATP-TORNA, SANGHAJ
Egyes, 2. forduló
Sinner (olasz, 2.)–Altmaier (német) 6:3, 6:3
Zverev (német, 3.)–Royer (francia) 6:4, 6:4
De Minaur (ausztrál, 7.)–Ugo Carabelli (argentin) 6:4, 6:2
Musetti (olasz, 8.)–Comesana (argentin) 6:4, 6:0
Auger-Aliassime (kanadai, 12.)–Tabilo (chilei) 6:3, 6:3
Nisioka (japán)–Rubljov (orosz, 13.) 2:6, 6:1, 6:4
Lehecka (cseh, 15.)–Halys (francia) 6:4, 7:5
Medvegyev (orosz, 16.)–Svrcina (cseh) 6:1, 6:1
De Jong (holland)–Mensík (cseh, 17.) 4:6, 7:6 (7–2), 6:4
Davidovich (spanyol, 18.)–Arnaldi (olasz) 6:4, 6:4
Shapovalov (kanadai, 23.)–O'Connell (ausztrál) 6:3, 6:2
Darderi (olasz, 26.)–Bu Juncsaokete (kínai) 6:4, 6:4
Rinderknech (francia)–Michelsen (amerikai, 28.) 6:3, 6:4
Majchrzak (lengyel)–Nakashima (amerikai, 29.) 6:4, 6:0
Norrie (brit, 30.)–Cazaux (francia) 6:3, 0:6, 7:6 (7–5)
Tien (amerikai)–Moutet (francia, 33.) 4:6, 6:4, 6:4