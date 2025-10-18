Női röplabda Extraliga: az 5. szettben nyert a Nyíregyháza Újpesten

A bajnokságot egyaránt vereséggel kezdő újpestiek és a szabolcsiak igencsak fordulatos játszmával kezdtek, amelynek végjátéka 20:16-os lila-fehér előnynél kezdődött, a vendégek azonban ledolgozták a hátrányt, és végül 28:26-ra győztek. Felrémlett a nyitó forduló, ahol a fővárosiak három szettet is komoly előnyről buktak el, azonban a második felvonásban sikerült átlépniük saját árnyékukon. Ezt követően pedig megjött az önbizalmuk is és megfordították a meccset. Azonban a negyedik játszmában feltámadtak a vendégek, egyenlítettek és kiharcolták a döntő játszmát. Ebben aztán megint meginogtak a hazaiak: hiába vezettek 10:7-re, ezt követően mindössze egy pontot szereztek, így a Fatum szerezte meg az első győzelmét.

A legeredményesebb játékos a nyíregyháziakat erősítő francia Lara Davidovic volt 37 ponttal, akinek húga, Iva éppen a mostani ellenfelük keretének a tagja, de ezúttal nem lépett pályára. A liláknál az a kubai Maren Grafort volt a legjobb, aki az első szettben 24:24-nél hatalmasat esett és megütötte a derekát. Ezt követően percekig ápolták, de aztán a könnyeivel küszködve is visszatért a pályára és végül 24 pontot szerzett.

Ezen a mérkőzésen tért vissza szülés után, csereként az UTE színeiben, a feladó Fábián Fanny, így a liláknál már két válogatott anyuka is szerepel: a hasonló cipőben járó Nacsa-Pekárik Eszter egy héttel korábban lépett először pályára.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ÚJPESTI TE–FATUM NYÍREGYHÁZA 2:3 (–26, 23, 18, –17, –11)

Szilágyi u., 273 néző. V: Bátkai-Katona, Szarka

UTE: PEZELJ 18, Nacsa-Pekárik 5, GRAFORT 24, BILUSIC 16, Ambrosio 10, Kucharska 2. Csere: Dömsödi (liberó), Dick 3, Fábián. Edző: Alejandro Altamirano

FATUM: Antivero Salinas 5, LÁSZLOP 10, Del Burgo 3, Petrovics 13, PAMPUCH 12, L. DAVIDOVIC 37. Csere: Tóth F. (liberó), Sohila, Rufin-Martínez, Cepni 2. Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:5, 7:5, 8:9, 13:10, 13:13, 17:14, 20:16, 21:22, 24:23, 25:26. 2. játszma: 0:2, 6:3, 7:7, 10:11, 13:12, 16:13, 17:15, 19:15, 20:18, 23:20, 24:22. 3. játszma: 0:3, 3:3, 5:8, 10:9, 11:11, 17:12, 18:14, 22:16, 24:18. 4. játszma: 1:0, 3:3, 7:4, 7:7, 10:8, 10:11, 13:12, 14:16, 15:20, 17:24. 5. játszma: 2:0, 2:2, 5:2, 8:6, 10:7, 11:14