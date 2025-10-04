Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Amanda Anisimova három játékot engedett a címvédő Gauffnak Pekingben

2025.10.04. 10:40
Amanda Anisimova átgázolt Gauffon (Fotó: Getty Images)
Coco Gauff WTA 1000 Peking női tenisz WTA Peking Amanda Anisimova
Az amerikai Amanda Anisimova jutott be elsőként a pekingi WTA 1000-es torna döntőjébe, a magyar idő szerint szombat délelőtti elődöntőben két szettben legyőzte honfitársát, a címvédő Coco Gauffot.

Az első szettben a 24 éves, harmadik helyen kiemelt Anisimova kétszer is brékelte a Roland Garros 2024-es győztesét, aki csupán 5:0-s hátrányban tudott játékot nyerni a remek napot kifogó ellenfél ellen. A második szettben sem találta magát Gauff, aki ismét akkor kapta össze magát, amikor Anisimova már a meccsért adogatott, s noha egy brék után a saját adogatását is hozta, a kiesést már nem tudta elkerülni.

A jelenlegi idényben két Grand Slam-tornán is döntőző Anisimova minden lényeges statisztikai mutatóban Gauff fölé nőtt, s megérdemelten jutott a döntőbe, így a februári, megnyert katari viadal után másodszor léphet pályára egy 1000-es torna fináléjában. Az orosz felmenőkkel rendelkező teniszező ellenfele a magyar idő szerint délben kezdődő Jessica Pegula–Linda Nosková meccs győztese lesz.

TENISZ
WTA 1000, PEKING
ELŐDÖNTŐ
Anisimova (amerikai, 3.)–Gauff (amerikai, 2.) 6:1, 6:2

Később
12.00: Pegula (amerikai, 5.)–Nosková (cseh, 26.)

 

Ezek is érdekelhetik