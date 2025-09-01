Nem kegyelmezett orosz ellenfelének Swiatek, Gauff továbbra is formán kívül

Alig több mint egy óra kellett az idei wimbledoni bajnoknak, Iga Swiateknek, hogy kiüsse Jekatyerina Alekszandrovát. Az orosz hölgynek az első játszmában még jutott is némi sikerélmény, mert rögtön elvette ellenfele adogatását, ám 3:3 után már csak az egyre jobban játékba lendülő lengyel nyert gémet, s simán nyerte a szettet. Ennél simábban már csak a másodikat húzta be, amelyben csupán egy megnyert szervagémet engedélyezett Alekszandrovának, igaz, az utolsó játékban igencsak nagy csatában tudta megszerezni a 6:3, 6:1-es győzelmet. Az egyoldalú játszadozás után az orosz játékos azzal vigasztalódhat, hogy nem járt úgy, mint a wimbledoni döntőben Amanda Anisimova, akit Swiatek emlékezetes módon mindkét szettben lenullázott. A világranglista második helyezettjére egyébként épp a Londonban „agyonvert” amerikai várhat a negyeddöntőben – ha ő túljut a brazil Beatriz Haddad Maián.

Míg Swiatek mérkőzésén érvényesült a papírforma, jócskán borult Coco Gauff esetében. Az ATP ranglistáján 3. helyezett amerikai a Roland Garros megnyerése után igencsak „visszavett” a tempóból, Wimbledonban az első fordulóban, Montrealban a nyolcaddöntőben, Cincinnatiben a negyeddöntőben búcsúzott, így nem várta jó előjelekkel a US Opent. A „baljós árnyak” el is érték Gauffot az Oszaka Naomi elleni meccsen, amelyen a 23. kiemelt japán kettejük közös története során először kapta el vetélytársát, aki nem tudott nagy ellenállást kifejteni. Gauff teljesen széteső tenisszel, kilenc kettős hibát és harminchárom (!) ki nem kényszerített hibát ütve gyakorlatilag tálcán kínálta fel a győzelmet az ellenfélnek, aki így könnyed sikerrel növelte önbizalmát.

Oszaka következő ellenfelének kiléte a Marta Kosztyuk–Karolina Muchová találkozón dőlt el, amelynek első játszmáját a világranglistán 13. helyén álló cseh hölgy nyerte, akinek egy brék elegendő volt, hogy 6:3-mal övé legyen a szett. A második felvonásban ennél már izgalmasabban alakultak az események, 2:1-es vezetésénél az ukrán lány brékelt, de egyből el is vesztette a saját szervagémjét. Innentől kezdve „megmerevedtek a frontvonalak”, ami egyenesen vezetett a rövidítéshez, amelyben Kosztyuk remekelt, és mind a hét pontot megnyerve döntő játszmára kényszerítette ellenfelét. A harmadik szettben a csehek menője semmit sem bízott a véletlenre, ismét jókor vette el az ukrán hölgy adogatását, s összességében magabiztosan teniszezve 6:3, 6:7, 6:3-ra nyerte meg a mérkőzést.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Swiatek (lengyel, 2.)–Alekszandrova (orosz, 13.) 6:3, 6:1

Oszaka (japán, 23.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:3, 6:2

Muchová (cseh, 11.)–Kosztyuk (ukrán, 27.) 6:3, 6:7 (0–7), 6:3