Liverpool: vissza a győztes útra!; Tíz év után nyerne ismét derbit az Újpest

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Az angol futball legnagyobb presztízsű rangadója következik. A Liverpool és a Manchester United örökös rivalizálásának hátterét a vasárnapi csata előtt, különös tekintettel Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra már a helyszínről vezette fel a Nemzeti Sport (és a Spíler Tv) állandó kiküldött tudósítója, Gyenge Balázs – címlapsztori két oldalon.

Tíz éve nem nyert, az elmúlt években 13 percig vezetett a Fradi ellen az Újpest. Ezeket a szörnyű számokat a lila-fehérek szlovén légiósa, Aljosa Matko is ismeri, és nagyon fogadkozik, hogy most megtörik a jég. A labdarúgó NB I 10. fordulójának hétvégéjéről minden, amit tudni érdemes – az MTK-gála, a helyzeteket kihagyó Paks és a fordító Győr összesen öt oldalon.

Golovin Vlagyimir elsősorban a védekezésen akar csiszolni. Világbajnokságra készülő női kézilabda-válogatottunk idehaza már nem játszik, de vasárnap a csehek vendégeként még igen, mielőtt ráfordulna a vb-finisre. És a szövetségi kapitány szerint idegenben harminc kapott góllal nem lehet nyerni…

…és még: megállíthatatlan a Bayern a Bundesligában, Falco-vereség a férfi kosárlabda NB I-ben, tatabányai továbbjutás a kézilabda Európa-kupában, Max Verstappen volt a sprintkirály Austinban.

