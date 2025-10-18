Nemzeti Sportrádió

Liverpool: vissza a győztes útra!; Tíz év után nyerne ismét derbit az Újpest

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 23:58
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Az angol futball legnagyobb presztízsű rangadója következik. A Liverpool és a Manchester United örökös rivalizálásának hátterét a vasárnapi csata előtt, különös tekintettel Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra már a helyszínről vezette fel a Nemzeti Sport (és a Spíler Tv) állandó kiküldött tudósítója, Gyenge Balázs – címlapsztori két oldalon.

Tíz éve nem nyert, az elmúlt években 13 percig vezetett a Fradi ellen az Újpest. Ezeket a szörnyű számokat a lila-fehérek szlovén légiósa, Aljosa Matko is ismeri, és nagyon fogadkozik, hogy most megtörik a jég. A labdarúgó NB I 10. fordulójának hétvégéjéről minden, amit tudni érdemes – az MTK-gála, a helyzeteket kihagyó Paks és a fordító Győr összesen öt oldalon.

Golovin Vlagyimir elsősorban a védekezésen akar csiszolni. Világbajnokságra készülő női kézilabda-válogatottunk idehaza már nem játszik, de vasárnap a csehek vendégeként még igen, mielőtt ráfordulna a vb-finisre. És a szövetségi kapitány szerint idegenben harminc kapott góllal nem lehet nyerni…

…és még: megállíthatatlan a Bayern a Bundesligában, Falco-vereség a férfi kosárlabda NB I-ben, tatabányai továbbjutás a kézilabda Európa-kupában, Max Verstappen volt a sprintkirály Austinban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Még 1000 nap Los Angelesig; Teófilo Cubillas-exkluzív

E-újság
2025.10.17. 23:40

„Történelmi lépés” – lapunk főszerkesztője a Mokkában beszélt Gyenge Balázs liverpooli feladatáról

Angol labdarúgás
2025.10.17. 14:44

Szoboszlai Dominik és Kenny Dalglish is munkatársunk listáján – Gyenge Balázs a liverpooli kiküldetéséről

Angol labdarúgás
2025.10.17. 11:28

A Nemzeti Sport és a Spíler TV közös állandó tudósítót küld Liverpoolba!

Angol labdarúgás
2025.10.17. 08:53

A fontos és nagy gólok mestere Szoboszlai Dominik; Egyre közelebb a pótselejtezőhöz Magyarország

E-újság
2025.10.16. 23:22

A csönd tisztelete – Malonyai Péter publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.10.16. 23:16

Mezey-mestermunka Cardiffban

Népsport
2025.10.16. 10:00

Szalai Attila: Ha kell, vért izzadunk, ez jellemez minket; Bruno Fernandes: Csakis elismerően szólhatok a magyarokról

E-újság
2025.10.15. 23:55
Ezek is érdekelhetik