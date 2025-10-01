Nemzeti Sportrádió

Huszonegyedik trófeáját nyerte Sinner Pekingben

2025.10.01. 10:10
Jannik Sinner idei harmadik trófeáját nyerte Pekingben (Fotó: Getty Images)
Learner Tien ATP 500 döntő Peking Jannik Sinner
A negyeddöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztató Jannik Sinner nyerte meg a 4.01 millió dollár (1.32 milliárd forint) összdíjazású pekingi kemény pályás tenisztornát, a dél-tiroli klasszis a szerdai fináléban könnyedén, 6:2, 6:2-re győzte le az amerikai Learner Tient.

Nem állította megoldhatatlan feladat elé a pekingi tenisztorna döntőjében a Marozsán Fábiánt is legyőző Jannik Sinnert amerikai ellenfele, a korábbi Roland Garros-győztes Michael Chang tanítványa, Learner Tien. A verseny első számú kiemeltje mind az első, mind a második játszmában kétszer brékelte kaliforniai riválisát, s 10 ászt, valamint 24 nyerőt ütve 6:2, 6:2-re megnyerte a mérkőzést.

Az olaszok négyszeres Grand Slam-győztese tavaly nagy csatában kikapott a spanyol Carlos Alcaraztól a kínai fővárosban, ám az idén nem találkozhattak itt, mivel a világelső Tokióban indult, és kedden ott diadalmaskodott. A volt listavezető, az ATP rangsorában most második Sinner karrierje huszonegyedik serlegét emelhette a magasba, Pekingben 2023 után másodszor diadalmaskodott, az Australian Open és Wimbledon után ebben az esztendőben ez volt a harmadik tornagyőzelme – a 24 éves játékos legközelebb a sanghaji ATP 1000-es versenyen ragad ütőt.

ATP 500-AS TORNA, PEKING (4.01 millió dollár, kemény borítás)
DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Learner Tien (amerikai) 6:2, 6.2

 

