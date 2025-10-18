Nemzeti Sportrádió

F1, Amerikai Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 22:37
Fotó: AFP
Címkék
F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 időmérő
Max Verstappen számára egyelőre jól alakult a Formula–1-es Amerikai Nagydíj, hiszen a sprintidőmérőn megszerzett elsőségét győzelemre váltott a sprintversenyen, miközben a mögül induló McLaren már a rajtnál kiesett. A holland remek esélyekkel készülhet az időmérőre is, míg Lando Norris és Oscar Piastri javítana, de kérdés, lesz-e elég tempó a McLarenben. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 időmérő
Legfrissebb hírek

Stroll rajtbüntetést kapott az austini sprintidőmérő után – hivatalos

F1
2 órája

Verstappen nyert; a két McLaren már a rajtnál kiesett az austini sprintversenyen

F1
5 órája

Norris már meg sem lepődik azon, hogy alulmaradt a Red Bull-lal szemben

F1
12 órája

Verstappen megverte a McLareneket; Hülkenberg negyedik az austini sprintidőmérőn

F1
23 órája

Hülkenberg szétválasztotta a McLareneket; gondok Leclerc-nél és Sainznál az austini sprintidőmérő előtt

F1
2025.10.17. 19:11

Leclerc reagált a távozásáról szóló pletykákra, bosszantónak tartja a helyzetet

F1
2025.10.17. 12:10

Megerőszakolhatták Michael Schumacher egyik ápolónőjét, nyoma veszett a vádlottnak

F1
2025.10.16. 18:48

Verstappen az Amerikai Nagydíjon is közelebb férkőzik a McLarenhez?

F1
2025.10.16. 18:26
Ezek is érdekelhetik