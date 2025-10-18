F1, Amerikai Nagydíj, időmérő
Max Verstappen számára egyelőre jól alakult a Formula–1-es Amerikai Nagydíj, hiszen a sprintidőmérőn megszerzett elsőségét győzelemre váltott a sprintversenyen, miközben a mögül induló McLaren már a rajtnál kiesett. A holland remek esélyekkel készülhet az időmérőre is, míg Lando Norris és Oscar Piastri javítana, de kérdés, lesz-e elég tempó a McLarenben. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:33.294
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:32.143
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
