F1, Amerikai Nagydíj, időmérő

Max Verstappen számára egyelőre jól alakult a Formula–1-es Amerikai Nagydíj, hiszen a sprintidőmérőn megszerzett elsőségét győzelemre váltott a sprintversenyen, miközben a mögül induló McLaren már a rajtnál kiesett. A holland remek esélyekkel készülhet az időmérőre is, míg Lando Norris és Oscar Piastri javítana, de kérdés, lesz-e elég tempó a McLarenben. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

46. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 17., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:33.294 Sprintidőmérő 1. Verstappen 1:32.143 OKTÓBER 18., SZOMBAT Sprintverseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 19., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00