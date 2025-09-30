„Azt szeretné, hogy feladjam?” – Medvegyev zaklatottan búcsúzott a pekingi tenisztornától

Danyiil Medvegyev 7:5-re megnyerte az első játszmát az amerikai tinédzser, Learner Tien ellen, a másodikban 3:0-ra, majd 5:3-ra is vezetett, de akkor már láthatóan rossz állapotban volt, görcsölt a lába. Kétszer is elvesztette az adogatójátékát – 5:5-nél három bréklabda hárítása után –, majd a szettet is.

A harmadikban 1:0, 30:15-re vezetett az amerikai, amikor elkezdődött a „műsor”. Tien adogatott, a görcsöktől kínzott Medvegyev meg sem mozdult a labdára, mire a főbíró figyelmeztette, amiért szerinte nem játszik teljes erőbedobással. Az orosz pillanatnyi állapotának tükrében valóban furcsa bírói megnyilvánulás után Medvegyev kibicegett a székhez, ahol már az ellenőr is ott volt.

„Maga most maradjon csendben, vele beszélek – intette csendre a főbírót Medvegyev, először az ellenőrrel próbálván tisztázni a helyzetet, majd mégis a főbíróhoz fordult. – Azt szeretné, hogy feladjam? Mondja bele a kamerába is. Minden erőmet mozgósítom, honnan a pokolból veszi, hogy nem játszom teljes erőbedobással? Ki maga, hogy ezt helyettem eldöntse? Ki maga? Egyáltalán mi a neve? Miért utazik rám a világ összes bírója? Egy szót sem szóltam. A US Open után megpróbálok jó fiú lenni, erre ez a fickó ezt teszi velem. Mi a bajuk velem?”

A quel moment tu vois un joueur pouvant à peine bouger et tu décides de lui mettre un avertissement pour manque de combativité.



La décision n'a aucun sens et, franchement, Daniil Medvedev est resté très soft.pic.twitter.com/L7FaY4fJ46 — Tennis Legend (@TennisLegende) September 30, 2025

A közjáték után a mérkőzés folytatódott, Medvegyev az első labdamenetet meg is nyerte, ám miután a következő két játékot semmire vesztette el, 4:0-nál ő is úgy érezte, felesleges folytatni: odasántikált a hálóhoz, kezet nyújtott a fiatal amerikainak, és feladta. Kezet rázott a főbíróval is, egy elkeseredett „nagyon köszönöm”-mel búcsúzván tőle.

„Nekem is volt már, hogy így görcsölt a lábam, nem egy leányálom. A legjobbakat kívánom neki. Egyetlen sportoló sem így akar meccset nyerni, de természetesen boldoggá tesz, hogy döntőt játszhatok” – mondta a 19 éves Tien, akinek ez lesz az első fináléja ATP-tornán.

Nagy kihívás lesz: a világranglista-második Jannik Sinner vár rá, aki sorozatban harmadszor jutott be a pekingi döntőbe, és másodszor készül elhódítani a trófeát. Az előző körben Marozsán Fábiánt búcsúztató olasz játékos kedden három játszmára kényszerült Alex de Mianur ellen, de – akárcsak a korábbi tíz alkalommal – ezúttal is legyőzte az ausztrált.

ATP 500-as TORNA, PEKING (4.01 millió dollár, kemény pálya)

ELŐDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–De Minaur (ausztrál, 3.) 6:3, 4:6, 6:2

Tien (amerikai)–Medvegyev (orosz, 8.) 5:7, 7:5, 4:0-nál Medvegyev feladta