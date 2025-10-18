Stroll rajtbüntetést kapott az austini sprintidőmérő után – hivatalos

Mint ismert, Lance Stroll az austini sprintverseny hajrájában összeakadt Esteban Oconnal: a kanadai pilóta az 1-es kanyar belső ívén próbált előzni, de eléggé elmérte a féktávot, és beleszaladt a Haasba. Az eset miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót is, és a minifutamot már nem is tudták újraindítani.

Az ütközést jegyezték a sportfelügyelők, majd a leintés után vizsgálatot is indítottak az ügyben, aminek végén úgy döntöttek, öt rajthelyes büntetést osztanak ki az Aston Martin-pilótának. Stroll a hátrasorolás mellé ráadásul két büntető pontot is kapott, így már hét ilyen egység szerepel a neve mellett a tizenkét hónapos periódust nézve.