Stroll rajtbüntetést kapott az austini sprintidőmérő után – hivatalos

2025.10.18. 21:33
Fotó: AFP
F1 Aston Martin sprintverseny Amerikai Nagydíj Formula–1 Lance Stroll
Az Aston Martin kanadai versenyzője, Lance Stroll öt rajthelyes büntetést kapott a Formula–1-es Amerikai Nagydíj sprintversenye után, amit a vasárnapi futamon kell letöltenie.

Mint ismert, Lance Stroll az austini sprintverseny hajrájában összeakadt Esteban Oconnal: a kanadai pilóta az 1-es kanyar belső ívén próbált előzni, de eléggé elmérte a féktávot, és beleszaladt a Haasba. Az eset miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót is, és a minifutamot már nem is tudták újraindítani.

Az ütközést jegyezték a sportfelügyelők, majd a leintés után vizsgálatot is indítottak az ügyben, aminek végén úgy döntöttek, öt rajthelyes büntetést osztanak ki az Aston Martin-pilótának. Stroll a hátrasorolás mellé ráadásul két büntető pontot is kapott, így már hét ilyen egység szerepel a neve mellett a tizenkét hónapos periódust nézve.

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

