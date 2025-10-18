Stroll rajtbüntetést kapott az austini sprintidőmérő után – hivatalos
Az Aston Martin kanadai versenyzője, Lance Stroll öt rajthelyes büntetést kapott a Formula–1-es Amerikai Nagydíj sprintversenye után, amit a vasárnapi futamon kell letöltenie.
Mint ismert, Lance Stroll az austini sprintverseny hajrájában összeakadt Esteban Oconnal: a kanadai pilóta az 1-es kanyar belső ívén próbált előzni, de eléggé elmérte a féktávot, és beleszaladt a Haasba. Az eset miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót is, és a minifutamot már nem is tudták újraindítani.
Az ütközést jegyezték a sportfelügyelők, majd a leintés után vizsgálatot is indítottak az ügyben, aminek végén úgy döntöttek, öt rajthelyes büntetést osztanak ki az Aston Martin-pilótának. Stroll a hátrasorolás mellé ráadásul két büntető pontot is kapott, így már hét ilyen egység szerepel a neve mellett a tizenkét hónapos periódust nézve.
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:33.294
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:32.143
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
