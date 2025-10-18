Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól Oslóban

2025.10.18. 22:28
Lukács Péter remekelt (Fotó: Imago Images)
Lukács Péter öt, Máthé Dominik három góllal járult hozzá az Elverum HB 31–26-os győzelméhez a Baekkelaget Elite otthonában a norvég férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint Lukács tíz gólpasszt is adott a találkozón.

Bartucz László hat és Palasics Kristóf három védése ellenére az MT Melsungen 31–29-re kikapott a THW Kiel otthonában, a német férfibajnokságban. A vendégeknél Sipos Adrián, a hazaiaknál Imre Bence nem talált a hálóba.

Nagy Martin 14 védése ellenére az OV Helsingborg HK 34–31-re kikapott az IK Sävehof otthonában a svéd férfibajnokságban.

Bognár Alex két gólja is kellett ahhoz, hogy a szlovén RK Celje PL hazai környezetben 44–30-ra verje a belga Sezoens Achilles Bocholt együttesét a férfi Európa Kupa második fordulójában, és így kettős győzelemmel jusson tovább.

Tóth Rajmond négy gólja ellenére a Rebi BM Cuenca 29–28-ra kikapott az Abanca Ademar León otthonában a spanyol élvonalban.

 

