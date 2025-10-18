Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban

Nemzeti Sportrádió

2025.10.18. 22:41
A meccs nagy részére a hatalmas küzdelem volt a jellemző (Fotó: HCB / Vanna Antonello)
Az osztrák központú hokiliga, az ICEHL egyetlen szombati mérkőzésén a Hydro Fehérvár AV19 a Bolzano otthonában lépett jégre. A találkozót az utolsó harmad első tíz percében döntötte el a az olasz gárda.

Sorozatban harmadik bajnoki sikeréért utazott Bolzanóba az Anze Kuraltot sérülés miatt nélkülőző Volán, Kiss Dávid együttese előtt először adódott ilyen lehetőség ebben az idényben. A Salzburg elleni bravúrgyőzelmet követően pénteken Innsbruckban hosszabbításban nyert a Fehérvár. Szombaton folytatódott a túra, a papírforma alapján nehezebb összecsapással, hiszen az Innsbruck a mezőny utolsó harmadához tartozik, míg a Bolzano az élmenőkhöz. Az olaszok az első hét mérkőzésükből hatot megnyertek, ám az utóbbi kettőn kikaptak.

Fehérvári korongbirtoklást hozott az első néhány perc, de veszélyes helyzetig a hazaiak jutottak el, Philip Samuelsson lövésénél kellett Horváth Dominiknak résen lennie. Jó iramú mérkőzést játszott a két csapat, felváltva akadt lehetőség a két kapunál. A harmad derekán a fehérvári negyedik sor villant meg, először Magosi Bálint, majd Rasmus Kulmala veszélyeztetett közelről, ám Samuel Harvey eszén nem tudtak túljárni.

A második játékrészben inkább a hazaiak domináltak, ebben nagy szerepe volt a fehérvári emberhátrányoknak is, de a védelem és Horváth Dominik munkájának köszönhetően nem született olasz gól. A túloldalon a harmad talán egyetlen nagyobb lehetősége Terbócs István előtt adódott, de Harvey hárított.

Az utolsó szünet után sem vett vissza a Bolzano, Horváth Dominik és az egyik védő nem értette meg egymást a kapu mögött, Cole Schneider az üres kapura célozhatott, de a magyar kapus hatalmasat vetődve látványos védést mutatott be. A 46. percben már nem volt menekvés, Enrico Miglioranzi kilőtte az alsó sarkot. Három perc múlva jött az újabb hazai találat, Brett Pollock lövésénél takartak kiválóan a társak, Horváth Dominik semmit nem láthatott a próbálkozásból. Ebből nem tudott felállni a Fehérvár, és az 52. percben Schneider már nem kegyelmezett, nyolc és fél perccel a vége előtt megszerezte az olaszok harmadik gólját is. Próbálkozott a Fehérvár, de még a szépítés sem sikerült, a kék-fehérek két ponttal zárták az idegenbeli túrájukat.

JÉGKORONG
ICEHL, ALAPSZAKASZ
HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)
Bolzano, 2320 néző. V: Ofner, Sternat (osztrákok), Mantovani, Rigoni (olaszok)
BOLZANO: HARVEY – Valentine, Barberio / Gildon, Seed / Miglioranzi 1, Samuelson / Larcher – C. Schneider 1, Gersich (1), BRADLEY  (2) / Frigo, Mantenuto, Digiacinto / Brunner (1), POLLOCK 1 (1), Gazley (1) / Frank, Misley, Marchetti. Edző: Kurt Kleinendorst
FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen, Campbell / STIPSICZ, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Rymsha / Cheek, Bartalis, Terbócs / Varga B., Hári, Erdély / Kulmala, MAGOSI, Németh K. Edző: Kiss Dávid
Kapura lövések: 35–22
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0

 
 MGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana11531258–33+2522
2. Pustertal Wölfe10611234–22+1221
3. Bozen Südtirol107336–21+1521
4. Graz10513138–24+1420
5. Villach1161438–36+219
6. Salzburg11422330–26+418
7. Klagenfurt951326–22+417
8. FTC10411429–26+315
9. Fehérvár AV1911411523–35–1215
10. Vienna Capitals11312531–40–913
11. Innsbruck10121626–49–238
12. Vorarlberg1121820–45–257
13. Linz911727–37–105
AZ ÁLLÁS

 

 

