Bonny korai gólja döntött, az Inter mindhárom pontot elvitte a Stadio Olimpicóból

Fergeteges kezdést hozott az Olimpicóban megrendezett összecsapás, s a hatodik percben már gólt láthatott a római publikum: Barella remek érzékkel ugratta ki a kezdőkörből induló Ange-Yoan Bonnyt (a francia csatár megindulásánál Ndicka lógott be), aki egyedül vezethette a labdát Szvilarra, és éles szögből a szerb kapus hóna alatt juttatta a labdát a hálóba.

Egy kis stat: ez volt Bonny harmadik gólja hetedik interes tétmeccsén, s miután ez idő alatt kiosztott három gólpasszt is, a Serie A húszcsapatos formátumra való visszatérése óta ő a milánói klub legeredményesebb játékosa az első hét bajnokikat tekintve.

3+3 - Since Serie A returned to 20 teams in 2004/05, Ange-Yoan #Bonny is the only Inter player to have both scored three goals and provided three assists in his first seven matches for the Nerazzurri in the top-flight. Impact.#RomaInter #SerieA pic.twitter.com/KLW970N0ir — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2025

Nem sokkal később érkezett a Roma válasza, Cristante fejese a keresztlécet súrolta. Egy perccel később ismét eredményre vezetett a vendégek magas letámadása, de Mhitarjan ordító helyzetben durrantott a kapu fölé. A folytatásban is a fekete-kékek (akik ezen a meccsen fehér mezben játszottak – a szerk.) irányították a játékot, míg Gian Piero Gasperini meccsterve (melyben Paulo Dybala hamis kilencesként funkcionált) látványosan besült az első félidőben, s csupán Ndicka szöglet utáni fejese hordozott magában veszélyt. A nyáron az Atalantától érkező trénernek egyébként sem megy az Inter ellen, a rutinos edző sorozatban kilenc vereséget számlál a milánói együttes elleni meccseken.

A fordulás után az első játékrészhez képest jóval magasabb fordulatszámon pörgött a Roma, s gyors egymásutánban három gólhelyzetet is elpuskázott. Az 52. percben Koné ugratta ki Dybalát, aki éles szögből lőtt Sommerbe, majd az ezt követő sarokrúgás után Hermoso pattintott fejesét kellett bravúrral védenie a svájci kapusnak. Az ostromnak ezzel nem volt vége, a Roma világbajnok sztárja szabadrúgásból veszélyeztetett, de Sommer kitenyerelte a sorfal mellett eltekert labdát. A Cristian Chivu vezette Inter a folytatásban sem találta magát, de ezt nem tudta kihasználni a fővárosi gárda, Celik lövésébe Acerbi tette bele a lábát, míg Dovbik az üres kapu fölé fejelt az ezt követő szöglet után.

A folytatásban (többek között Chivu cseréinek is köszönhetően) leült a meccs, visszavettek a felek a játékintenzitásból, de azért elvétve akadtak gólszerzési lehetőségek. A 71. percben Bastoni kapáslövése pattant ki Wesleyről, majd a hajrába lépve sem volt ok az unalomra: Frattesi labdáját Mhitarjan lőtte a lécre, míg Dovbik közeli próbálkozását fogta Sommer. Az öt perces ráadás igazán komoly lehetőséget nem hozott, a Roma csak saját magát okolhatja a kudarcért, mivel szekérderéknyi helyzetet puskázott el a második félidő első felében.

Vereségével a Roma nem tudta megelőzni a Napolit a tabella élén, ellenben az Inter jobb gólkülönbségével (valamint a Roma elleni győzelemmel) a hármas holtverseny élére állt. 0–1

Egy kis stat: szombati zakójával Gian Piero Gasperini mindenkori csapatai zsinórban tizedszer maradtak alul az Inter elleni mérkőzéseken. A milánói klub egyébként is a Roma mumusának számít mostanában, a Serie A történetében elsőként zsinórban ötödször tudott nyerni az olasz fővárosban.

1 - Inter are the first team to win five away games in a row against Roma in Serie A history: 11-2 the score for the Nerazzurri in their last five league matches at the Olimpico stadium against the Giallorossi. Snake.#RomaInter pic.twitter.com/TNURW8Zz8Y — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2025

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)

Lecce–Sassuolo 0–0

Pisa–Hellas Verona 0–0

Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)

Vasárnap játsszák

12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)

15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Parma

18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)