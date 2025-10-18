Bonny korai gólja döntött, az Inter mindhárom pontot elvitte a Stadio Olimpicóból
Fergeteges kezdést hozott az Olimpicóban megrendezett összecsapás, s a hatodik percben már gólt láthatott a római publikum: Barella remek érzékkel ugratta ki a kezdőkörből induló Ange-Yoan Bonnyt (a francia csatár megindulásánál Ndicka lógott be), aki egyedül vezethette a labdát Szvilarra, és éles szögből a szerb kapus hóna alatt juttatta a labdát a hálóba.
Egy kis stat: ez volt Bonny harmadik gólja hetedik interes tétmeccsén, s miután ez idő alatt kiosztott három gólpasszt is, a Serie A húszcsapatos formátumra való visszatérése óta ő a milánói klub legeredményesebb játékosa az első hét bajnokikat tekintve.
Nem sokkal később érkezett a Roma válasza, Cristante fejese a keresztlécet súrolta. Egy perccel később ismét eredményre vezetett a vendégek magas letámadása, de Mhitarjan ordító helyzetben durrantott a kapu fölé. A folytatásban is a fekete-kékek (akik ezen a meccsen fehér mezben játszottak – a szerk.) irányították a játékot, míg Gian Piero Gasperini meccsterve (melyben Paulo Dybala hamis kilencesként funkcionált) látványosan besült az első félidőben, s csupán Ndicka szöglet utáni fejese hordozott magában veszélyt. A nyáron az Atalantától érkező trénernek egyébként sem megy az Inter ellen, a rutinos edző sorozatban kilenc vereséget számlál a milánói együttes elleni meccseken.
A fordulás után az első játékrészhez képest jóval magasabb fordulatszámon pörgött a Roma, s gyors egymásutánban három gólhelyzetet is elpuskázott. Az 52. percben Koné ugratta ki Dybalát, aki éles szögből lőtt Sommerbe, majd az ezt követő sarokrúgás után Hermoso pattintott fejesét kellett bravúrral védenie a svájci kapusnak. Az ostromnak ezzel nem volt vége, a Roma világbajnok sztárja szabadrúgásból veszélyeztetett, de Sommer kitenyerelte a sorfal mellett eltekert labdát. A Cristian Chivu vezette Inter a folytatásban sem találta magát, de ezt nem tudta kihasználni a fővárosi gárda, Celik lövésébe Acerbi tette bele a lábát, míg Dovbik az üres kapu fölé fejelt az ezt követő szöglet után.
A folytatásban (többek között Chivu cseréinek is köszönhetően) leült a meccs, visszavettek a felek a játékintenzitásból, de azért elvétve akadtak gólszerzési lehetőségek. A 71. percben Bastoni kapáslövése pattant ki Wesleyről, majd a hajrába lépve sem volt ok az unalomra: Frattesi labdáját Mhitarjan lőtte a lécre, míg Dovbik közeli próbálkozását fogta Sommer. Az öt perces ráadás igazán komoly lehetőséget nem hozott, a Roma csak saját magát okolhatja a kudarcért, mivel szekérderéknyi helyzetet puskázott el a második félidő első felében.
Vereségével a Roma nem tudta megelőzni a Napolit a tabella élén, ellenben az Inter jobb gólkülönbségével (valamint a Roma elleni győzelemmel) a hármas holtverseny élére állt. 0–1
Egy kis stat: szombati zakójával Gian Piero Gasperini mindenkori csapatai zsinórban tizedszer maradtak alul az Inter elleni mérkőzéseken. A milánói klub egyébként is a Roma mumusának számít mostanában, a Serie A történetében elsőként zsinórban ötödször tudott nyerni az olasz fővárosban.
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|7
|5
|–
|2
|18–8
|+10
|15
|2. Napoli
|7
|5
|–
|2
|12–7
|+5
|15
|3. Roma
|7
|5
|–
|2
|7–3
|+4
|15
|4. Milan
|6
|4
|1
|1
|9–3
|+6
|13
|5. Juventus
|6
|3
|3
|–
|9–5
|+4
|12
|6. Atalanta
|6
|2
|4
|–
|11–5
|+6
|10
|7. Bologna
|6
|3
|1
|2
|9–5
|+4
|10
|8. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|9. Como
|6
|2
|3
|1
|7–5
|+2
|9
|10. Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|11. Cagliari
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|12. Udinese
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|13. Torino
|7
|2
|2
|3
|6–13
|–7
|8
|14. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|15. Lecce
|7
|1
|3
|3
|5–10
|–5
|6
|16. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|17. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|18. Fiorentina
|6
|–
|3
|3
|4–8
|–4
|3
|19. Pisa
|7
|–
|3
|4
|3–10
|–7
|3
|20. Genoa
|6
|–
|2
|4
|3–9
|–6
|2