US Open: De Minaur gyorsan „kivégezte” a meglepetésembert

Eddig csupa mosoly volt a US Open Leandro Riedi számára: a selejtezőből érkező, a világranglista 435. helyén álló svájci versenyző, akinek a 117. pozíció volt az eddigi csúcs pályafutása során, előbb a jóval magasabban rangsorolt spanyol Pedro Martínezt, majd a verseny 19. kiemeltjét, az argentin Francisco Cerúndolót búcsúztatta – előbbit három, utóbbit öt játszmában. A harmadik körben Kamil Majchrzak ellen pedig mindössze 35 percet töltött a pályán, a szintén esélyesebbnek tartott lengyel ugyanis nyolc gém után sérülés miatt feladta a mérkőzést. Most viszont az eddigieknél is nagyobb feladat várt a svájcira az ATP-rangsor nyolcadikja, Alex de Minaur személyében, aki eddigi három találkozóján csupán egy szettet veszített.

Az első játszma negyedik gémjében az esélyesebb ausztrál brékelt is, ám ellenfele a következő játékban remek ritörnökkel el is tüntette az előnyt. Persze De Minaurt sem olyan fából faragták, mint aki kiengedi a kezéből az irányítást: Riedi adogatógémjében egyből visszavette a fórt, és 6:3-ra hozta a szettet. A második etap első öt gémjében aztán az európai mintha a pályán sem lett volna, három szervagémet is vesztett, De Minaur már a szettért adogatott, amikor Riedi „feltámadt”, s elnyerte a gondolatban feltehetően már a harmadik játszmában járó ausztrál adogatását. A nyolcadik játékban a svájci teniszező ismét bréklehetőséghez jutott, de nem tudta megakadályozni, hogy a rivális 6:2-vel megduplázza szettelőnyét. A harmadik játszma még ennél is simábbra sikerült, a három De Minaur-brék ezúttal is megvolt, s az esélyesebb játékos 6:3, 6:2, 6:1-gyel hozta a végére teljesen egyoldalúvá váló, összesen 1 óra 35 percig tartó mérkőzést.

Kiemeltek csatáztak a következő elődöntőben, amelyben Andrej Rubljov és Félix Auger-Aliassime csapott össze. Az első játszmát jó sokáig húzta a két teniszező, a tizenkettedik gémben elképesztő izgalmak közepette negyedik szettlabdáját értékesítette a kanadai – ötvenhárom perc után. A második felvonás már „csak” bő háromnegyed óráig tartott: Auger-Aliassime 3:2-es vezetésénél vette el az orosz szerváját, s mivel a folytatásban csupán egy pontot engedélyezett a saját adogatásainál, 6:3-mal ezt a szettet is „behúzta”. A harmadik etap elején Rubljov egyből brékhátrányba került, ellenfele pedig végtelen higgadtsággal és igencsak magabiztosan hozta a szervajátékait, ami pont elég is volt neki a 7:5, 6:3, 6:4-es győzelemhez. Auger-Aliassime-ra a legjobb nyolc között De Minaur vár.

A hétfői nap utolsó férfi meccsén Lorenzo Musetti lépett pályára Jaume Munar ellen, s az első játszma harmadik, valamint kilencedik gémjében is elvette elvette a spanyol adogatását. Az olasz igencsak hatékony szerváira – az első és a második próbálkozásokból is nyolcvan százalékban szerzett pontot – ellenfelének egyszerűen nem volt válasza, ráadásul az egész szettben mindössze három nyerőt ütött. A meccs képe a második felvonásban sem változott, olyannyira, hogy Musetti ezúttal egyetlen játékot sem engedett át a riválisnak, aki továbbra sem találta a szervajátékát, s pontosan egyórányi játék után már kétszettes hátrányban volt. Az itáliai a magabiztos vezetés tudatában sem vette le a lábát a gázpedálról, a harmadik etapban elnyerte az ibériai második és harmadik szervagémjét is, majd az utolsó játékban stílszerűen egy ásszal vetett véget a teljesen egyenlőtlen küzdelemnek.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

De Minaur (ausztrál, 8.)–Riedi (svájci) 6:3, 6:2, 6:1

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–Rubljov (orosz, 15.) 7:5, 6:3, 6:4

Musetti (olasz, 10.)–Munar (spanyol) 6:3, 6:0, 6:1