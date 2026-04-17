Visszavonult a Milánóban aranyérmes japán műkorcsolyázó páros

A kettős két hónappal ezelőtt a szabadkorcsolyázására rekordot jelentő pontszámot kapva diadalmaskodott Milánóban, ahol a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó negyedik lett.

A 24 éves Miura és a 33 esztendős Kihara az első japán páros lett, amely aranyérmet nyert olimpián, ezt megelőzően 2023-ban és tavaly is világbajnok volt, csapatban pedig két ötkarikás ezüstérmet szerzett.

A páros az Instagram-oldalán számolt be a döntéséről, kiemelve, hogy „mindent beleadtak” a pályafutásukba és semmit sem bánnak. Jelezték, hogy mindketten új kihívások elé néznek, szeretnének nagyobb népszerűséget teremteni a páros műkorcsolyázásnak hazájukban.

Miura és Kihara a márciusi vb-t már kihagyta, távollétükben a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin kettős győzött.