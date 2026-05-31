A gyirmóti fejes gólokra fejes gólokkal feleltek a monoriak az osztályozó első mérkőzésén

LABDARÚGÓ NB III

OSZTÁLYOZÓ A FELJUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

GYIRMÓT FC GYŐR–MONOR SE 2–2 (1–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 2120 néző. Vezette: Gaál Ákos (Tóth Csaba, Dobos Dominik)

GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T. (Szegi, 85.), Lányi, Pejovics, Hajdú Á. – Kiss N. – Németh T. (Kicsun, 60.), Rácz B. (Kovács D., 71.), Iván A. (Madarász M., 60.), Szabó M. – Tömösvári (Bobál G., 85.). Vezetőedző: Weitner Ádám

MONOR: Pirgi – Agóts (Takács D., 76.), Markó Á., Juhász Zs., Bedővári, Kapronczai – Kalocsány (Ciceu, 76.), Farkas Á., Puskás N. (Szabó B., 90.) – Bálint D. (Farkas B., a szünetben), Hulicsár (Horváth L., a szünetben). Vezetőedző: Halgas István

Gólszerző: Tömösvári (40.), Kicsun (65.), ill. Markó (62.), Farkas B. (81.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Rosszul jöttünk ki a meccs fordulópontjaiból, de nem dőlt el a feljutás kérdése.

Halgas István: – Boldog vagyok, hiszen egész évben azért dolgoztunk, hogy csapatunk megélje ezeket a pillanatokat. Tisztességesen felkészülve és bátran játszva jó eredményt értünk el.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az NB III Északnyugati csoportjának bajnoka, a Gyirmót fogadta a Délkeleti csoportot megnyerő Monort. A gyirmótiak 20 pontos előnnyel, 106–20-as gólkülönbséggel lettek bajnokok, míg a Monor előnye az utolsó fordulóra egy pontra olvadt az ESMTK-val szemben, a két utolsó bajnokiját elveszítette, a gólkülönbsége 61–31 volt a 30. forduló után.

A mérkőzést a monoriak kezdték aktívabban, aztán fokozatosan átvették az irányítást a hazaiak. Az első kaput eltaláló lövést a 20. percben láthatta a közönség: Nagy Tamás szabadrúgását védte Pirgi Péter. Tíz perccel később a kapuson is túljutott a labda Iván Alex lövése után, ám Bedővárinak sikerült a góltól megmentenie a csapatát. Néhány perccel később egy kezezés után tizenegyest ítélt a játékvezető a Gyirmót javára, azonban Kiss Norbert lövése a lécet találta el. A 40. percben aztán a gyirmóti mezőnyfölény góllá ért: Iván Alex kapu elé ívelt szabadrúgása után Tömösvári Bálint nagyon tisztán fejelhetett hét méterről a bal alsóba. Keménységből sem volt hiány az első félidőben. Nagy Tamás rossz ütemű becsúszása sárga lapot, Hulicsár szabálytalansága és Kiss Norbert ütközése csak szóbeli figyelmeztetést ért, Agóts lerántása pedig még sípszót sem.

A második félidőre a Monor lecserélte mindkét csatárát, de a szünet utáni percekben ők nem sok szerephez jutottak, mert nagyon beszorultak a vendégek a saját kapujuk elé. Ám ahelyett, hogy a hazaiak növelték volna az előnyüket, a vendégcsapatnak sikerült egyenlítenie, Farkas Ádám ívelése után Markó Ádám fejelt a kapuba. Nem sokáig örülhettek a döntetlennek a vendégek, három perccel később ugyanis egy újabb fejes góllal ismét előnybe került a Gyirmót: Lányi ollózása után Jevhenyij Kicsun bólintott a léc alá. A kék-fehérek a meccs hajrájára ismét egyenlíteni tudtak, és újfent egy fejessel. A gólpasszt ezúttal is Farkas Ádám adta, a gólt pedig a szünetben beállt Farkas Balázs szerezte. A hosszabbításban ugyan betalált Kicsun révén a Gyirmót, de ezt les miatt nem adta meg a játékvezetői csapat.

Az első találkozón döntetlen született tehát, a feljutás a június 7-i, monori mérkőzésen dől majd el. 2–2

PERCRŐL PERCRE

A gyirmótiaknál sérülés miatt nem volt bevethető Szarka Ákos, Hudák Dávid, Miknyóczki és Kalmár Zsolt, ám a kispadon ott ülhetett Priskin Tamás, aki a második számú gyirmóti csapatban 49 gólt szerzett a szezon során – derült ki a hazaiak weboldalán közzétett cikkből.