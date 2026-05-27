Luka Modric a vb után visszavonul – sajtóhír

2026.05.27. 17:07
null
Lehet, hogy az elmúlt hétvégén játszotta Modric a Milanban az utolsó mérkőzését (Fotó: Getty Images)
Luka Modric horvát válogatott visszavonulás
Az olasz calciomercato.com arról írt szerda délután, hogy a nyári világbajnokság végeztével bejelentheti a visszavonulását a horvát labdarúgó-válogatott 40 éves karmestere, 2018 aranylabdása, Luka Modric, akinek június 30-án jár le a szerződése az AC Milannál.

Mint ismert, az olasz bajnokság utolsó fordulójában Milan kikapott hazai pályán a Cagliaritól, s mivel a Como és a Roma is győzött, a milánóiak lemaradtak a Bajnokok Ligája-szereplésről, és ősszel csak az Európa-ligában szerepelhetnek. A csalódást keltő bajnoki zárás másnapján aztán a lombard klubnál a komplett szakmai vezetést menesztették: azonnali hatállyal megváltak a vezérigazgató Giorgio Furlanitól, a sportigazgató Igli Tarétól, a vezetőedző Massimiliano Allegritől, valamint a technikai igazgató Geoffrey Moncadától. Azóta aztán már arról is hallani, hogy a klubnál az alapoktól kezdik majd újra az építkezést, ami futballcsapatnál gyakorlatilag jelentős vérfrissítést és fiatalítást is jelent – ez utóbbi már a La Gazzetta dello Sport szerdai cikkéből derül ki. 

Eközben a calciomercato.com arról ír, hogy mindez azt is jelentheti, hogy a 41 éves, vb-ezüst- és bronzérmes horvát klasszis, 2018 aranylabdása a nyári világbajnokság után befejezi játékos-pályafutását.

„Modric mindig is utalt arra, hogy a folytatáshoz motivációra van szüksége, hogy a csapat sikeréért küzdjön a következő idényben, de a teljes vezetőség elküldése után nehezen elképzelhető, hogy az újjáépülő Milan rögtön a bajnoki címért küzdjön” – írja a calciomercato.com, amely hozzáteszi, azt is nehéz elképzelni, hogy a szeptemberben már 41 éves horvát klasszis az Európa-ligában vitézkedjen a Milan mezében.

Szintén a klasszis visszavonulását támasztja alá, hogy Modric köztudottan jó kapcsolatot ápolt Massimiliano Allegrivel, a menesztett vezetőedzővel, és ennyi idősen már nem feltétlenül szokna hozzá az ember egy új szakvezető stílusához és munkamódszereihez.

Ugyanakkor Horvátországban, Modric nevelőklubjánál, a Dinamo Zagrebnél még reménykednek benne a szurkolók, hogy az ország valaha volt legsikeresebb labdarúgójának tartott Modric hosszú és sikeres pályafutását végül a fővárosi csapatnál zárja le, azaz a világbajnokság után még visszatér a Dinamóhoz egy búcsúidényre – bár ennek sem túl nagy a valószínűsége. 

 

 

