Lindsey Vonn ősszel újra sílécre állna

A 41 éves sztár erről a People magazinnak nyilatkozott, igaz, azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni.

„Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni” – fogalmazott Lindsey Vonn.

A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka Cortinában – ahol eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz – óriásit bukott, súlyosan megsebesült, húsz percig a havon ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Azóta öt műtéten esett át, elmondása szerint kis híján amputálni kellett a lábát, de most úgy érzi, jól halad a felépülése. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne.

„Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok” – nyilatkozta erről Vonn.