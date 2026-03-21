Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszegi TE–Újpest FC 0–0

Alpesisí-vk: Laura Pirovanóé a női lesiklás kristálygömbje

2026.03.21. 14:52
Fotó: Getty Images
Címkék
lesiklás Laura Pirovano alpesi sí
Az olasz Laura Pirovano szerezte meg a lesiklás elsőségéért járó kristálygömböt a női alpesi sízők világkupa-sorozatában.

A szakági versengés akkor vált nyílttá, amikor az addig vezető amerikai Lindsey Vonn lábtörést szenvedett a februári téli olimpián. Pirovano korábban minden versenyen a top 10-ben zárt, de dobogóra egyszer sem sikerült állnia, két héttel ezelőtt azonban dupla sikert aratott hazai közönség előtt, az olaszországi Val di Fassában. Ezzel átvette a vezetést, amelyet a záró hétvégén, a norvégiai Kvitfjellben is meg tudott őrizni.

Olyannyira, hogy újabb győzelmet aratott, 15 századmásodperccel megelőzve az amerikaiak olimpiai bajnokát, Breezy Johnsont.

 

