Ismét Kőrössy Krisztián a Magyar Síszövetség elnöke

2026.05.21. 16:50
Ábrahám Attila alelnök és Kőrössy Krisztián elnök (Fotó: Magyar Síszövetség)
A Magyar Síszövetség csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrössy Krisztiánt választotta meg elnöknek.

Ismét Kőrössy Krisztián a Magyar Síszövetség elnöke. A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sport Házában rendezett eseményen, míg a szintén az elnöki posztért induló üzletember, Wáberer György 11 voksot szerzett. A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett.

Kőrössy Krisztiánt azt követően választották meg ismét a szövetség élére, hogy a Magyar Síszövetség küldöttgyűlése 2025 októberében visszahívta a volt elnököt, valamint az elnökséget és az ellenőrző bizottságot. A 2025. november 24-én megválasztott tisztségviselők mandátuma a téli olimpiai ciklus végéig, szűk fél évre szólt.

Az újonnan megválasztott elnökség megbízatása 2030. május 31-ig tart, annak tagjai Kőrössy mellett az alelnök Ábrahám Attila, Bereczki Brigitta, Fintha-Nagy Ádám, Mile Lajos, Székely Zoltán, illetve Vágó Balázs lett.

 

