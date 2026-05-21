Ismét Kőrössy Krisztián a Magyar Síszövetség elnöke. A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sport Házában rendezett eseményen, míg a szintén az elnöki posztért induló üzletember, Wáberer György 11 voksot szerzett. A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett.

Kőrössy Krisztiánt azt követően választották meg ismét a szövetség élére, hogy a Magyar Síszövetség küldöttgyűlése 2025 októberében visszahívta a volt elnököt, valamint az elnökséget és az ellenőrző bizottságot. A 2025. november 24-én megválasztott tisztségviselők mandátuma a téli olimpiai ciklus végéig, szűk fél évre szólt.

Az újonnan megválasztott elnökség megbízatása 2030. május 31-ig tart, annak tagjai Kőrössy mellett az alelnök Ábrahám Attila, Bereczki Brigitta, Fintha-Nagy Ádám, Mile Lajos, Székely Zoltán, illetve Vágó Balázs lett.