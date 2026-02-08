Nemzeti Sportrádió

Lindsey Vonn lábszártörést szenvedhetett

Vágólapra másolva!
2026.02.08. 16:52
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia lesiklás Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn alpesí sí
Mint arról beszámoltunk, Lindsey Vonn hatalmasat bukott a nők lesiklóversenyén a milánói-cortinai téli olimpián, és mentőhelikopterrel kórházba kellett szállítani. Az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője a svájci SRF-nek nyilatkozott a 41 éves egyszeres ötkarikás aranyérmes állapotáról.

 

Alex Hödlmoser, az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője nyilatkozott a svájci SRF-nek:

„Csak kevés információnk van. Úgy tűnik, egy törés lehet a lábszárában. Még mindig vizsgálják.”

FRISSÍTÉS, 18.20

Hödlmosert később az Eurosport is idézte, a vezető tovább bővítette a 41 éves klasszis sérüléseinek listáját: „Elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a meniszkusza, továbbá zúzódott, részlegesen ficamodott a válla.”

A Reuters beszámolója szerint Vonnt az intenzív osztályon ápolják, de nincs életveszélyben.

Kapcsolódó tartalom

Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

Egy ugratónál akadt bele a válla egy kapuba, majd utána nagyot esett.

A lesiklás aranyával vigasztalódtak az amerikaiak Vonn sérülése után

Meglepetésre Breezy Jonhson nyerte meg a lesiklást.

 

 

téli olimpia lesiklás Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn alpesí sí
Legfrissebb hírek

Olimpiai csúccsal lett aranyérmes a norvég gyorskorcsolyázó

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: először kaptak ki a britek curlingben

Téli olimpia 2026
1 órája

Ledecká négy közé sem jutott, így is cseh arany hódeszkában

Téli olimpia 2026
3 órája

Magabiztos francia siker a sílövők vegyes váltójában

Téli olimpia 2026
3 órája

A lesiklás aranyával vigasztalódtak az amerikaiak Vonn sérülése után

Téli olimpia 2026
5 órája

Elrajtoltak az első magyarok az olimpián, Klaebo megszerezte első aranyát

Téli olimpia 2026
5 órája

Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

Téli olimpia 2026
6 órája

Téli olimpia: másodszor nyert a cseh és a dél-koreai vegyes páros curlingben

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik