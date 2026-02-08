Lindsey Vonn lábszártörést szenvedhetett

Mint arról beszámoltunk, Lindsey Vonn hatalmasat bukott a nők lesiklóversenyén a milánói-cortinai téli olimpián, és mentőhelikopterrel kórházba kellett szállítani. Az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője a svájci SRF-nek nyilatkozott a 41 éves egyszeres ötkarikás aranyérmes állapotáról.
Alex Hödlmoser, az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője nyilatkozott a svájci SRF-nek:
„Csak kevés információnk van. Úgy tűnik, egy törés lehet a lábszárában. Még mindig vizsgálják.”
FRISSÍTÉS, 18.20
Hödlmosert később az Eurosport is idézte, a vezető tovább bővítette a 41 éves klasszis sérüléseinek listáját: „Elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a meniszkusza, továbbá zúzódott, részlegesen ficamodott a válla.”
A Reuters beszámolója szerint Vonnt az intenzív osztályon ápolják, de nincs életveszélyben.
