Lindsey Vonn lábszártörést szenvedhetett

Alex Hödlmoser, az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője nyilatkozott a svájci SRF-nek:

„Csak kevés információnk van. Úgy tűnik, egy törés lehet a lábszárában. Még mindig vizsgálják.”

FRISSÍTÉS, 18.20

Hödlmosert később az Eurosport is idézte, a vezető tovább bővítette a 41 éves klasszis sérüléseinek listáját: „Elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a meniszkusza, továbbá zúzódott, részlegesen ficamodott a válla.”

A Reuters beszámolója szerint Vonnt az intenzív osztályon ápolják, de nincs életveszélyben.