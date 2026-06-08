Nagy mérföldkő az ultrafutásban: megalakult a Backyard Ultra Hungary Egyesület

Az elmúlt hétvégén sporttörténelmi pillanat jött el a hazai ultrafutásban, ugyanis megalakult a Backyard Ultra Hungary Egyesület, melynek elnöke Pósa Tibor lett.

A backyard az ultrafutásnak az az ága, melyben egy adott körön, adott távot, 6707 métert (4.167 mérföldet) kell hatvan perc alatt lefutni. Ha egy versenyző 50 perc alatt teljesíti a távot, akkor lesz tíz percpihenője, ha 59 perc alatt ér be, akkor egy perc szünetet tarthat a következő rajt előtt. Minden új kör pontosan egész órában kezdődik, kieséses rendszer van, az nyer, aki a legtovább bírja. A legvégén két futó marad a pályán, ha az egyikőjük abbahagyja, a másik nyer, de nem futhat addig, ameddig akar, csak egy körrel előzheti meg a másodikat. A Backyard az Egyesült Államokból származik, a kitalálója Lazarus Lake. MI IS AZ A BACKYARD?

„Egy új kezdet előtt állunk, ennek az alapkövét raktuk le most, amely a múlt értékeire építve formálja a jövőt – írta közösségi oldalán Pósa Tibor. – A magyar backyard közösség az elmúlt években folyamatosan fejlődött. Versenyek születtek, közösségek formálódtak, barátságok alakultak, és egyre többen találták meg ebben a különleges műfajban a saját határaik feszegetésének örömét. Ennek a fejlődésnek természetes lépése most valósult meg. Egy szervezeti keret, amely biztos alapot ad majd a hazai szakág jövőjének, és tovább viszi azt a szellemiséget és közösségi erőt, amely eddig is formálta a magyar backyard világát.”

A múlt héten megalakult a Backyard Ultra Hungary Egyesület





Fűrész Edit

Az egyesület alapítót tagja Pósa Tibor elnök mellett Török Mónika, Kertész Ádám, Sárosi Gyula, Fűrész Edit, Keller Sándor, Horváth Vilmos, Kelemen Anett, Potocsnik Károly és Geszti Péter lett. Pósa Tibor kiemelte, a jövőt nem csak ennek a tíz embernek az akarata kezdte el tudatosan építeni. Hozzájuk csatlakoztak az alakuló közgyűlést követően a Magyar Backyard Ultra válogatottban érintett sportolók, és az októberi csapat-világbajnokságon szakmai felügyeletét ellátó Versenyigazgatói és helyettesi szakmai stáb tagjai, akikkel közösen egy igen konstruktív megbeszélés történt. A válogatottban érintett további csapattagok: Filep Ákos, Gurisatti Gábor, Válent Sándor, Nagykéri György, Blaskó Mihály, Virág Pál, Krizsán Zsolt és Győrffy András, míg a szakmai stáb további tagja Nemes László és Pozsgai Tibor.

„Aki követi a Backyard Ultra Hungary-t, az nem csak egy sportágat követ, hanem egy közösség fejlődését, emberi történeteket és a határok feszegetését – folytatta Pósa Tibor. –Azért különösen értékes, amit a Backyard Ultra Hungary képvisel, mert a fejlődés és a közösség együtt jelenik meg benne. Nem csak versenyekről szól, hanem egy folyamatról, amelyben emberek, teljesítmények és kapcsolatok épülnek egymásra.”

Az elnök olyan területeket emelt ki, mint a fejlődés, inspiráció, közösség, élmény és jövő, s hozzátette, valami nagyon fontos vette most kezdetét, majd ezzel zárta gondolatait:

„Nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű közösségnek, egy ilyen egyesületnek a vezetője lehetek.”