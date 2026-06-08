Viharos idő várható a vb-nyitómeccs alatt Mexikóvárosban

A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó–Dél-Afrika találkozó idejére, a főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem.

A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metróállomásokat le kellett zárni. A szervezők gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban, a tanárok mellett a teherautósofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre.

Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont vb-nyitánynak, a dél-afrikaiak elleni meccs magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.