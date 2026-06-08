Modric beérte Messit a válogatott meccsek terén

A statisztikák szerint a két sztárjátékosnál többször csak Cristiano Ronaldo szerepelt a válogatottban, a portugálok támadója 227 mérkőzéssel tartja a világrekordot. A meccsszámukat mind a hárman hamarosan növelhetik, mivel nemzeti csapatukkal egyformán ott lesznek a csütörtökön rajtoló és július 19-én záruló világbajnokságon.

A varasdi találkozón, amelyet a horvátok nyertek 2–1-re, a kezdőként pályára lépő 40 éves Modric szerezte a hazaiak vezető gólját, amely karrierjének 29. válogatottbeli találata volt. A játékmester egyként tagja volt annak az együttesnek, amely nyolc évvel ezelőtt ezüstérmet, négy esztendeje bronzérmet szerzett a világbajnokságon. Az idei lesz az ötödik világbajnoksága.

A horvátok Angliával, Panamával és Ghánával játszanak a vb csoportkörében.