Nemzeti Sportrádió

Modric beérte Messit a válogatott meccsek terén

2026.06.08. 11:39
Fotó: Getty Images
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Lionel Messi foci vb 2026 Luka Modric vb 2026 argentin válogatott horvát válogatott
Luka Modric, a horvát labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a szlovének elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit.

A statisztikák szerint a két sztárjátékosnál többször csak Cristiano Ronaldo szerepelt a válogatottban, a portugálok támadója 227 mérkőzéssel tartja a világrekordot. A meccsszámukat mind a hárman hamarosan növelhetik, mivel nemzeti csapatukkal egyformán ott lesznek a csütörtökön rajtoló és július 19-én záruló világbajnokságon.

A varasdi találkozón, amelyet a horvátok nyertek 2–1-re, a kezdőként pályára lépő 40 éves Modric szerezte a hazaiak vezető gólját, amely karrierjének 29. válogatottbeli találata volt. A játékmester egyként tagja volt annak az együttesnek, amely nyolc évvel ezelőtt ezüstérmet, négy esztendeje bronzérmet szerzett a világbajnokságon. Az idei lesz az ötödik világbajnoksága.

A horvátok Angliával, Panamával és Ghánával játszanak a vb csoportkörében.

 

Lionel Messi foci vb 2026 Luka Modric vb 2026 argentin válogatott horvát válogatott
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