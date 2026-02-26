Rekordszámú résztvevő az Alpesi sí Diákolimpián a mátraszentistváni Síparkban

A tavalyi 383 fős mezőnyt is túlszárnyalva idén 563 nevezés érkezett a hat korcsoportban meghirdetett idei diákolimpiára, ezzel új rekord született a hazai sí diákolimpiák történetében – írja beszámolójában a hét elején megrendezett eseményről a mátraszentistváni Sípark, amely hagyományosan a hazai családi síelés, a síoktatás és az utánpótlásversenyek fellegvára.

Kaposvárról, Pécsről, Sopronból, Nyíregyházáról – az ország minden tájáról érkeztek résztvevők a legnagyobb hazai ifjúsági alpesisíversenyre. A versenyzők egy 14 kapus, az óriás-műlesiklás nemzetközi szabályainak megfelelően kialakított versenypályán teljesítették a kihívást a Sípark FIS 1-es pályáján, amely az ország egyetlen FIS-minősítésű síversenypályája.

A versenyt a Felső-Mátrai Diáksport Egyesület és a mátraszentistváni Sípark közösen rendezte, a szakmai hátteret a Magyar Síszövetség biztosította. A versenyrendezők elmondása alapján megfelelő körülmények kísérték a versenyt. Hétfőn a reggeli 2 Celsius-fokos hőmérséklet, a szitáló eső és köd ellenére a pálya állapota végig stabil maradt. Az előrejelzéseknek megfelelően kedd reggelre az éjszakai mínuszoknak köszönhetően a pályák jól kifagytak, napközben pedig felpuhultak és igazi napsütéses síélményt biztosítottak a versenyzők számára.

„Azt gondoltuk, hogy a tavalyi rekordot nehéz lesz felülmúlni, de az idei nevezési szám minden várakozásunkat meghaladta. 563 diák jelentkezett az országos döntőre, ami hatalmas visszaigazolás a sportág számára. Talán a téli olimpiának is köszönhető, hogy ilyen nagy a lelkesedés, ami fantasztikus hír, hiszen a síelés jövője a fiatalok kezében van. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek itthon is biztonságos, professzionális körülmények között tanulhassanak és versenyezhessenek. Mióta hazahoztuk Magyarországra a diákolimpiai versenyeket, évről évre nő a résztvevők száma, és egyre szélesebb kör számára válik elérhetővé a síversenyzés” – nyilatkozta a verseny kapcsán Előházi Péter, a Felső-Mátrai Diáksport Egyesület vezetője.

A diákolimpia nemcsak egy ifjúsági sportélmény, hanem komoly tétje is van, hiszen a dobogós helyezések – intézménytől függően – akár 10 többletpontot is jelenthetnek a felsőoktatási felvételin.

„Az itt versenyző diákok fontos utánpótlás bázist jelentenek a sportág számára. A sport kitartásra, küzdelemre és fegyelemre tanít – ezek az értékek egész életükben elkísérik őket” – tette hozzá Előházi Péter.

Február 23-án, az első napon a 9 (vagy annál fiatalabb) és 13 év közötti korcsoportok, míg február 24-én a 14-19 év közötti korosztályok versenyztek három-három kategóriában. A fiatalabb korcsoportokban 285 nevezés érkezett, közöttük a legnépesebb mezőny a III. korcsoport „B” kategóriás fiúknál alakult ki 42 nevezővel. Február 24-én, a második versenynapon a 7. osztálytól a középiskola végéig terjedő korosztályból összesen 278 nevezés érkezett, itt az VI. korcsoportba tartozó fiúk voltak a legtöbben: 53 nevező versenyző mérte össze a sítudását.