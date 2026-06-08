Röplabda: a Kecskeméti Sportiskola nyerte az U17-es fiúbajnokságot
A Kecskeméti Sportiskola csapata magabiztosan verte a Pénzügyőrt az U17-es fiú röplabdabajnokság kazincbarcikai döntőjében.
Mint arról beszámoltunk, a lányok között a házigazda Békéscsaba győzött és címet védett az U17-es röplabdázók országos döntőjében. Ezzel párhuzamosan ugyanebben a korosztályban a fiúk mezőnyében is bajnokot avattak Kazincbarcikán, ahol a KESI és a Pénzügyőr vívta a finálét, és végül előbbi, a Gyurkó Sándor vezette
Kecskemét 3:0-ra diadalmaskodott a címvédő fővárosiak ellen, és elhódította a bajnoki trófeát.
A bronzmeccsen a MÁV Előre 3:1-re nyert a Kunhegyessel szemben.
A hatos döntő MVP-jének a kecskeméti Kocsis Vincét választották meg.
(Kiemelt kép forrása: KESI)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik