Röplabda: a Kecskeméti Sportiskola nyerte az U17-es fiúbajnokságot

Mint arról beszámoltunk, a lányok között a házigazda Békéscsaba győzött és címet védett az U17-es röplabdázók országos döntőjében. Ezzel párhuzamosan ugyanebben a korosztályban a fiúk mezőnyében is bajnokot avattak Kazincbarcikán, ahol a KESI és a Pénzügyőr vívta a finálét, és végül előbbi, a Gyurkó Sándor vezette

Kecskemét 3:0-ra diadalmaskodott a címvédő fővárosiak ellen, és elhódította a bajnoki trófeát.

A bronzmeccsen a MÁV Előre 3:1-re nyert a Kunhegyessel szemben.

A hatos döntő MVP-jének a kecskeméti Kocsis Vincét választották meg.

(Kiemelt kép forrása: KESI)