Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a Kecskeméti Sportiskola nyerte az U17-es fiúbajnokságot

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2026.06.08. 13:16
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KESI röplabda U17-es fiúbajnokság utánpótlás utánpótlássport Kecskeméti Sportiskola
A Kecskeméti Sportiskola csapata magabiztosan verte a Pénzügyőrt az U17-es fiú röplabdabajnokság kazincbarcikai döntőjében.

Mint arról beszámoltunk, a lányok között a házigazda Békéscsaba győzött és címet védett az U17-es röplabdázók országos döntőjében. Ezzel párhuzamosan ugyanebben a korosztályban a fiúk mezőnyében is bajnokot avattak Kazincbarcikán, ahol a KESI és a Pénzügyőr vívta a finálét, és végül előbbi, a Gyurkó Sándor vezette

Kecskemét 3:0-ra diadalmaskodott a címvédő fővárosiak ellen, és elhódította a bajnoki trófeát.

A bronzmeccsen a MÁV Előre 3:1-re nyert a Kunhegyessel szemben. 

A hatos döntő MVP-jének a kecskeméti Kocsis Vincét választották meg.

(Kiemelt kép forrása: KESI)

KESI röplabda U17-es fiúbajnokság utánpótlás utánpótlássport Kecskeméti Sportiskola
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