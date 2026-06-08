Nemzeti Sportrádió

Teke-vb: harmadikok a magyarok a nemzetek rangsorában

2026.06.08. 11:32
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Hári Boglárka egyéniben és párosban is aranyérmes lett (Fotó: FB/Magyar Teke Szövetség)
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A magyar csapat a németek és a horvátok mögött harmadik lett a nemzetek rangsorában az ausztriai Schwazban rendezett teke-világbajnokságon.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a vb egyik legnagyobb magyar hőse Hári Boglárka volt, aki 1361 fás világrekorddal nyerte meg az összetett egyéni versenyt a záró napon. A kiváló játékos korábban már aranyérmet szerzett női párosban Sáfrány Anitával, a két magyar pedig a tandem versenyszámban bronzéremmel gazdagodott.

Sáfrány Anita egyéniben bronzérmesként zárta a világbajnokságot. A magyar érmek sorát gyarapította a Szalai-Bordács Dorottya és Pákai Zsolt alkotta tandem mix páros is, amely szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Pintyőke Marcell, a Magyar Tekeszövetség elnöke szerint a magyar teke újabb mérföldkőhöz érkezett.

„Minden tekintetben sikeres világbajnokságon vagyunk túl. Ha együtt nézzük az utánpótlás és a felnőtt eredményeket, akkor jól látszik, hogy a magyar teke jó úton jár. Az U23-as korosztály eredményei megmutatták, hogy a férfi szakág jövője biztató, miközben a női versenyzőink gyakorlatilag uralták a mezőnyt” – fogalmazott az elnök. – Felnőtt összetett világbajnoki arany, egyéni bronzérem, páros világbajnoki cím, világrekord, majd a végén a nemzetek éremtábláján és rangsorában is dobogós helyezés. Azt gondolom, ennél szebben nehéz lett volna lezárni ezt a világbajnokságot.”

Magyarország rendezheti a 2028-as Bajnokok Ligája Final Fourt Debrecenben, mint ahogy a 2030-as U15-ös és U19-es Európa-bajnokságot is.

 

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