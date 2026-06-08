Ilyen még nem volt a 12 csapatos NB I-ben – már heten is edzőt váltottak
Egy hónapja sem ért véget a bajnokság, de a 2026–2027-es idény már most láthatóan nagy változásokat hoz: a 12 NB I-es csapatból ugyanis már hét együttes edzőt cserélt különböző okokból kifolyólag.
Némileg talán meglepő, de ez a változáshullám a felsőházat érintette inkább, ugyanis az első hat helyezett közül öt csapat is új edzővel vág neki a bajnokságnak.
A bajnoki tabella élére hosszú idő után visszatérő Győrtől Borbély Balázs távozott, aki a Robbie Keane-t elveszítő Ferencváros kispadjára ült át, az ETO FC-nél még nem nevezték ki az utódját. A negyedik helyezett Debrecennél Sergio Navarróval nem tudtak megegyezni a folytatásról, ott a Motor Lublintól érkező észt Gert Remmel veszi át az irányítást. Zalaegerszegről Nuno Campos a román Dinamo Bucuresti-hez távozott, míg a Puskás Akadémiánál a hét évig irányító Hornyák Zsolt helyét Babó Levente foglalta el.
Révész Attila az ősszel eleinte csak ideiglenesen vette át a Kisvárdát, végül kitartott az idény végéig, majd átadta a helyét Supka Attilának, míg a Budapest Honvédnál Feczkó Tamástól a feljutás ellenére is elköszöntek, hogy az élvonalban már Maurizio Jacobacci irányíthassa a kispestieket.
Csak Pakson, Nyíregyházán, az MTK-nál, Újpesten és a Vasasnál tartottak ki a mostani vezetőedző mellett.
Bő tíz év alatt, vagyis a 12 csapatos NB I életbe lépése (2015 nyara) óta a mostani a legnagyobb mozgás, amit a kispadokon tapasztaltunk.
Az eddigi rekordot az öt edzőváltás tartotta, igaz, két nyári időszakban is összejött ez a szám. Első ízben 2022 nyarán, amikor a második helyezett Kisvárdától Erős Gábor, a hatodik Pakstól Bognár György (hogy aztán a következő idényben gyorsan vissza is térjen), a hetedik Debrecentől Joan Carrillo, a nyolcadik ZTE-től Molnár Balázs (ő megbízott edzőként zárta a bajnokságot), míg a kilencedik Budapest Honvédtól Nebojsa Vignjevics adta át pozícióját egy másik szakvezetőnek.
Tavaly nyáron is összejött az ötös váltás: Valdas Dambrauskas Diósgyőrből, Nestor El Maestro Debrecenből, ifjabb Mihalecz István Zalaegerszegről távozott, és talán meglepetésre a két feljutó is váltott: Révész Attila átadta a helyét Gerliczki Máténak (majd már 2025 őszén visszaült a kispadra), míg Erős Gábor nem követte a Kazincbarcikát az NB I-be, hanem a másodosztályú Vasashoz szerződött, az angyalföldieket pedig egy év után feljuttatta az első vonalba.
Vannak ellenpéldák is: a 2017–2018-as idény után csak egyetlen edzőváltás volt, a Puskás Akadémiát újoncként a hatodik helyig vezető Pintér Attila Benczés Miklósnak adta át a helyét. 2023 nyarán úgy tűnt, edzőváltás nélkül kezdődik a bajnokság, ám Sztanyiszlav Csercseszovot még az NB I-es idény kezdete előtt, a KI Klaksvík elleni BL-selejtezős kiesés után menesztették, a bajnokságot már Máté Csaba irányításával kezdte el a Ferencváros.
|Nyári edzőváltások a 12 csapatos NB I-ben (csak a bennmaradó, illetve feljutó csapatokat vizsgáltuk)
2025 nyara
Távozó: Valdas Dambrauskas (DVTK), Nestor El Maestro (DVSC), ifjabb Mihalecz István (ZTE), Révész Attila (Kisvárda), Erős Gábor (Kazincbarcika)
2024 nyara
Távozó: Leandro (FTC – megbízott edző), Bartosz Grzelak (Fehérvár), Mészöly Géza (Újpest)
2023 nyara
Távozó: Sztanyiszlav Csercseszov (FTC)
2022 nyara
Távozó: Erős Gábor (Kisvárda), Bognár György (Paks), Joan Carrillo (DVSC), Molnár Balázs (ZTE – megbízott edző), Nebosja Vignjevics (Újpest)
2021 nyara
Távozó: Szerhij Rebrov (FTC), Supka Attila (Kisvárda), Michael Boris (MTK)
2020 nyara
Távozó: Joan Carrillo (Fehérvár), Pisont István (Budapest Honvéd), Márton Gábor (ZTE), Bódog Tamás (Kisvárda)
2019 nyara
Távozó: Supka Attila (Budapest Honvéd), Komjáti András (Puskás Akadémia), Csertői Aurél (Paks), Dajka László (Kisvárda)
2018 nyara
Távozó: Pintér Attila (Puskás Akadémia)
2017 nyara
Távozó: Marco Rossi (Budapest Honvéd), Henning Berg (Fehérvár), Feczkó Tamás (Balmazújváros)
2016 nyara
Távozó: Horváth Ferenc (Videoton), Egervári Sándor (DVTK), ifjabb Bene Ferenc (Gyirmót FC Győr)