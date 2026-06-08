Ilyen még nem volt a 12 csapatos NB I-ben – már heten is edzőt váltottak

Egy hónapja sem ért véget a bajnokság, de a 2026–2027-es idény már most láthatóan nagy változásokat hoz: a 12 NB I-es csapatból ugyanis már hét együttes edzőt cserélt különböző okokból kifolyólag.

Némileg talán meglepő, de ez a változáshullám a felsőházat érintette inkább, ugyanis az első hat helyezett közül öt csapat is új edzővel vág neki a bajnokságnak.

A bajnoki tabella élére hosszú idő után visszatérő Győrtől Borbély Balázs távozott, aki a Robbie Keane-t elveszítő Ferencváros kispadjára ült át, az ETO FC-nél még nem nevezték ki az utódját. A negyedik helyezett Debrecennél Sergio Navarróval nem tudtak megegyezni a folytatásról, ott a Motor Lublintól érkező észt Gert Remmel veszi át az irányítást. Zalaegerszegről Nuno Campos a román Dinamo Bucuresti-hez távozott, míg a Puskás Akadémiánál a hét évig irányító Hornyák Zsolt helyét Babó Levente foglalta el.

Révész Attila az ősszel eleinte csak ideiglenesen vette át a Kisvárdát, végül kitartott az idény végéig, majd átadta a helyét Supka Attilának, míg a Budapest Honvédnál Feczkó Tamástól a feljutás ellenére is elköszöntek, hogy az élvonalban már Maurizio Jacobacci irányíthassa a kispestieket.

Csak Pakson, Nyíregyházán, az MTK-nál, Újpesten és a Vasasnál tartottak ki a mostani vezetőedző mellett.

Bő tíz év alatt, vagyis a 12 csapatos NB I életbe lépése (2015 nyara) óta a mostani a legnagyobb mozgás, amit a kispadokon tapasztaltunk.

Nebojsa Vignjevics a Budapest Honvéd edzőjeként (Fotó: Török Attila)

Az eddigi rekordot az öt edzőváltás tartotta, igaz, két nyári időszakban is összejött ez a szám. Első ízben 2022 nyarán, amikor a második helyezett Kisvárdától Erős Gábor, a hatodik Pakstól Bognár György (hogy aztán a következő idényben gyorsan vissza is térjen), a hetedik Debrecentől Joan Carrillo, a nyolcadik ZTE-től Molnár Balázs (ő megbízott edzőként zárta a bajnokságot), míg a kilencedik Budapest Honvédtól Nebojsa Vignjevics adta át pozícióját egy másik szakvezetőnek.

Tavaly nyáron is összejött az ötös váltás: Valdas Dambrauskas Diósgyőrből, Nestor El Maestro Debrecenből, ifjabb Mihalecz István Zalaegerszegről távozott, és talán meglepetésre a két feljutó is váltott: Révész Attila átadta a helyét Gerliczki Máténak (majd már 2025 őszén visszaült a kispadra), míg Erős Gábor nem követte a Kazincbarcikát az NB I-be, hanem a másodosztályú Vasashoz szerződött, az angyalföldieket pedig egy év után feljuttatta az első vonalba.

Vannak ellenpéldák is: a 2017–2018-as idény után csak egyetlen edzőváltás volt, a Puskás Akadémiát újoncként a hatodik helyig vezető Pintér Attila Benczés Miklósnak adta át a helyét. 2023 nyarán úgy tűnt, edzőváltás nélkül kezdődik a bajnokság, ám Sztanyiszlav Csercseszovot még az NB I-es idény kezdete előtt, a KI Klaksvík elleni BL-selejtezős kiesés után menesztették, a bajnokságot már Máté Csaba irányításával kezdte el a Ferencváros.