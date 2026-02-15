Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Lindsey Vonnt negyedszer is megműtötték a bukása óta, de nem tervez visszavonulni

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.15. 08:58
Lindsey Vonn nem adja fel (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn alpesí sí műtét
Az alpesi sí amerikai ikonja, Lindsey Vonn szombaton közölte, hogy a legutóbbi műtétje is jól sikerült, így hamarosan visszatérhet az Egyesült Államokba. A 41 éves sportolót jelenleg az olaszországi Treviso egyik kórházában kezelik.

Lindsey Vonn a múlt vasárnapi lesikló versenyen szenvedett súlyos bukást a téli olimpián: mindössze 13 másodperccel a rajt után esett el, majd mentőhelikopterrel szállították el a pályáról. Hétfőn arról számolt be, hogy bal lábában összetett sípcsonttörést diagnosztizáltak, amely ugyan stabil, de megfelelő helyreállításához több műtétre is szükség van. Szombaton már a negyedik sikeres beavatkozásról adott hírt.

A balesetet megelőzően sem volt problémamentes az időszak számára: kilenc nappal korábban egy másik esés következtében elszakadt a bal térdének elülső keresztszalagja (ACL). Ennek ellenére a sportvilág figyelme rá szegeződött, hiszen közel hat év szünet után tért vissza, és sokan az olimpia egyik leginspirálóbb történeteként tekintettek erre.

Vonn közösségi oldalán reagált a történtekre. Mint írta, rengeteg együttérző üzenetet kapott, de arra kérte követőit, ne szomorúsággal forduljanak felé.

„Empátiát, szeretetet és támogatást nyitott szívvel fogadok, de kérlek benneteket, ne szánalmat vagy szomorúságot sugározzatok. Ez az egész inkább adjon erőt nektek is a küzdelemhez.”

Hangsúlyozta, tisztában volt a kockázatokkal, amikor a rajtkapuhoz állt:

„Amikor visszagondolok a bukásomra, nem úgy álltam ott, hogy ne lettem volna tudatában a lehetséges következményeknek. Tudtam, mit csinálok. Vállaltam a kockázatot.”

Édesapja, Alan Kildow az AP hírügynökségnek hétfőn azt nyilatkozta, hogy ha rajta múlik, lánya már nem áll rajthoz több versenyen.

Vonn azonban bizakodó hangon zárta legutóbbi üzenetét: továbbra is várja azt a pillanatot, amikor ismét a hegy tetején állhat. „...És ez meg is fog történni” – írta elszántan.

 

Ezek is érdekelhetik