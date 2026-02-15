Téli olimpia: Lindsey Vonnt negyedszer is megműtötték a bukása óta, de nem tervez visszavonulni

A balesetet megelőzően sem volt problémamentes az időszak számára: kilenc nappal korábban egy másik esés következtében elszakadt a bal térdének elülső keresztszalagja (ACL). Ennek ellenére a sportvilág figyelme rá szegeződött, hiszen közel hat év szünet után tért vissza, és sokan az olimpia egyik leginspirálóbb történeteként tekintettek erre.

Vonn közösségi oldalán reagált a történtekre. Mint írta, rengeteg együttérző üzenetet kapott, de arra kérte követőit, ne szomorúsággal forduljanak felé.

„Empátiát, szeretetet és támogatást nyitott szívvel fogadok, de kérlek benneteket, ne szánalmat vagy szomorúságot sugározzatok. Ez az egész inkább adjon erőt nektek is a küzdelemhez.”

Hangsúlyozta, tisztában volt a kockázatokkal, amikor a rajtkapuhoz állt:

„Amikor visszagondolok a bukásomra, nem úgy álltam ott, hogy ne lettem volna tudatában a lehetséges következményeknek. Tudtam, mit csinálok. Vállaltam a kockázatot.”