Vb 2026: ha van egyáltalán halálcsoport, ez az? – bemutatjuk az I jelű kvartettet

Franciaország: van egyáltalán gyenge pontja ennek a csapatnak?

Szinte mindenhol (fogadóirodák, szuperszámítógépek, szakírói rangsorok) a második legesélyesebb Spanyolország mögött a 2018-ban győztes, 2022-ben ezüstérmes francia válogatott, de ha csak a keretét nézzük, nyugodtan rámondhatjuk, hogy favorit. Miközben Kylian Mbappé ezen a tornán 27 éves korában már azért is küzd, hogy minden idők legeredményesebb játékosa legyen a világbajnokságok történetében (három gól kell a beállításhoz, négy a rekorddöntéshez), mellette talán még több sztár tűnik fel, mint eddig. A franciák hat selejtezős meccsükből ötöt nyertek meg, egyszer ikszeltek, szóval papírformaszerűen, könnyedén jutottak ki egyenes ágon, de cseppet sem kerültek gyenge csoportba, vigyázniuk kell Norvégia és Szenegál ellen – utóbbi ellen van „megégős” története címvédőként: vereség a 2002-es torna nyitómeccsén.

Ami a keretet illeti, bele sem kezdünk a sztárok felsorolásába, nézzük inkább azt, van-e bármilyen kérdés a kezdőcsapatot illetően? Mike Maignan helye a kapuban evidens, a két belső védő William Saliba és Dayot Upamecano lesz – nem mintha Ibrahima Konaté utóbbi helyett visszalépés volna –, a két szélső védő pedig Jules Koundé és Théo Hernandez. Az egyik hatos egyértelműen Aurélien Tchoaméni, a másik a legtöbbek szerint Warren Zaire-Emery, a PSG fiatal titánja, de azért ne lepődjünk meg, ha Didier Deschamps Adrien Rabiot-t játszatja majd többet. A tízes Rayan Cherki, a támadósor pedig a lehető lebrutálisabb: Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé – persze az sem hangzik rosszul, hogy Désiré Doué az első számú csere. Mit ne mondjunk, nehéz gyenge pontot találni.

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Szenegál: még mindig Sadio Mané a főnök?

A friss Afrika-kupa-győztes Afrika-kupa-ezüstérmes. Igen, erről egy kevés bőrt még le lehet húzni. A szenegáliak a vb-selejtezőben 10 meccsen hétszer nyertek, egyszer sem kaptak ki, a Kongói DK-t megelőzve, egyenes ágon jutottak ki a tornára, majd jöhetett az Afrika-kupa, amelyen Szenegál nemcsak eljutott a fináléig, a hosszabbításban meg is nyerte azt a házigazda marokkóiak ellen, de a „zöld asztalnál” az afrikai szövetség elvette tőle a sikert, és oda adta döntőbeli ellenfelének. Aranyérmes, ezüstérmes, mindegy is, a lényeg, hogy Afrika egyik legerősebb csapata a szenegáli.

Ami a keretet illeti, a legnagyobb sztárok közül már hárman is Szaúd-Arábiában játszanak: Édouard Mendy (Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) és Sadio Mané (Al-Naszr). Utóbbi a legnagyobb név még mindig a keretben, és a csapaton belül vezér is, de lehet, hogy már nem ő a legjobb játékos? Utóbbi címre jelentkezik többek közt Ismaila Sarr (Crystal Palace), Pape Mata Sarr (Tottenham) vagy éppen Iliman Ndiaye (Everton), de a jövőt illetően a friss kétszeres BL-győztes Ibrahim Mbayét (PSG) is meg kell említeni. Persze Pape Gueye-t se hagyjuk ki a sorból, aki a már említett, Marokkó elleni döntőben akkor győztesnek hitt gólt szerzett. Annyi biztos, hogy ez a szenegáli válogatott bárki dolgát meg tudja nehezíteni, kérdés, mire megy vele a tornán.

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (OGC Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Norvégia: a „sötét ló”, ami mostanra sokkal inkább hófehér

Rengeteg szakírói, újságírói elemzésben, szurkolói posztban, kommentben lehet olvasni és hallani, hogy Norvégia a világbajnokság „sötét lova”. Nos, ezt a kifejezést akkor használjuk, ha van egy csapat, aki annak ellenére mehet nagyot, hogy szinte senki sem várja tőle. Megítélésünk szerint ez a megállapítás sokkal inkább illik Elefántcsontpartra, Svédországra vagy éppen Ecuadorra, de semmiképp sem a norvég válogatottra, amely története során mindössze másodszor lehet ott egy világbajnokságon, a legtöbben mégis csodát várnak tőle. Így lesz fehér a „sötét lóból”.

Persze, nem véletlen, hogy nagy a várakozás a csapattal szemben, hiszen van két világklasszisa Erling Haaland (Manchester City) és Martin Ödegaard (Arsenal), valamint rengeteg topligás sztárja – úgy, mint Alexander Sörloth (Atlético Madrid), Antonio Nusa (RB Leipzig) vagy éppen Julian Ryerson (Dortmund) –, meg persze egy erős, Premier League-es magja, a felsoroltakon kívül még öt játékossal az elitligából, ha a Wolverhamptont még idevesszük. Ugyanakkor vannak gyenge pontjai is a keretnek, a kapus, Örjan Nyland (Sevilla) keveset védett ebben az idényben, a védelem és a középpálya pedig nem elég mély. Az biztos, hogy a várakozások alapját a vb-selejtező sorozat adja, amely során nyolcból nyolc meccset nyert meg Norvégia, többek között oda-vissza átgázolva Olaszországon...

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Irak: jut más az esélytelenek nyugalmának felszabadultsága mellett?

Skalp a felkészülés során! Ebbe kapaszkodhat most leginkább Irak a világbajnokság előtt, de nem véletlen, hiszen azok után, hogy Andorrát csak 1–0-ra verte meg a válogatott, az Eb-címvédő, jelenlegi topfavorit Spanyolország ellen összejött egy 1–1-es döntetlen nagy meglepetésre – persze Luis de la Fuente legénysége B-csapattal állt fel. No, de mi volt előtte? Irak azonos pontszámmal, de Szaúd-Arábia mögött zárt az ázsiai vb-selejtező utolsó körében, majd két meccsen kiejtette a pótselejtezőben az Egyesült Arab Emirségeket, így jöhetett a Bolívia elleni, vb-kijutást eldöntő, semleges helyszínen megvívott meccs, amelyet 2–1-re megnyertek az irakiak.

A keretről – amit az ausztrál szövetségi kapitány, Graham Arnold irányít – elmondható, hogy nincs benne sztár, de ad játékost Anglia, Olaszország, Lengyelország, Csehország, Hollandia vagy éppen Norvégia is, ha Európáról van szó. Hogy mire mehetnek az irakiak? Leginkább a tisztes helytállásra, ami ebben a csoportban nagyjából azt jelenti, hogy senkitől nem kapnak ki 4-5 góllal. Ha ennél többet érnek el, az már öröm lesz számukra.

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junisz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Jahja (al-Sorta), 24 Zaid Iszmail (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)

Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)