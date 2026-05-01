„Lehet, hogy visszavonulok” – Lindsey Vonn még nem tudja, mit tartogat neki a jövő

2026.05.01. 13:36
Lindsey Vonn a téli olimpián szenvedett nagyon súlyos sérülést (Fotó: Getty Images)
téli olimpia sérülés Lindsey Vonn alpesisí
Legújabb interjújában már nem zárta ki a visszavonulását Lindsey Vonn olimpiai bajnok alpesisíző, aki az idei milánói-cortinai téli olimpián szenvedett súlyos, amputáció kockázatával járó balesetet. A legendás amerikai sportolónak elszakadt a belső oldalszalagja, és súlyosan megsérült a térdében a meniszkusz, majd több műtéti beavatkozáson is átesett.

A jelenleg is sérüléséből lábadozó Lindsey Vonn a horrorisztikus baleset után többször is kijelentette, hogy nem így akar búcsúzni a sportágtól, s felépülése után szeretne még versenyezni, dacára annak, hogy többen is lebeszélnék a folytatásról. A CBS-nek adott interjújában azonban már óvatosan fogalmazott a klasszis, aki mint mondta, jelenleg egyáltalán nem tudja, hogy mit tartogat számára a jövő, mivel nemcsak testileg, de érzelmileg is megviselik a történtek.

Téli sportok
2026.04.22. 17:40

Lindsey Vonn ősszel újra sílécre állna

A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka a hatodik operációjára készül a milánói–cortinai téli ötkarikás játékokon elszenvedett súlyos balesete után.

„Nem akarok elhamarkodott következtetéseket levonni, vagy találgatni, hogy mit tehetnék – fogalmazott az interjúban. – Lehet, hogy visszavonulok, és lehet, hogy soha többé nem versenyzem. Ez is teljesen rendben lenne, de érzelmileg jelenleg nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt a döntést meghozzam.”

Vonnt már korábban sem kerülték el a sérülések, a milánói-cortinai szereplést is csak beépített titán implantátummal a jobb térdében tudta vállalni. A síző azonban a mostani sérülése más, mint volt a többi: „Ez nagyon más sérülés; megértette velem, hogy elveszíthettem volna a lábam is. Sok fájdalmat kibírok, ez azonban extrém súlyos volt. Ez a fájdalom meg sem közelíti azt, amiben korábban már volt részem.”

„Ahogy már mondtam, jelenleg még mindig túlélési üzemmódban vagyok. Túl akarok lenni ezen az időszakon, és fel szeretném mérni, hogy hol tartok az életemben. A mostaninál sokkal jobb helyzetben akarom meghozni a döntést” – tette hozzá az interjúban.

 

Legfrissebb hírek

Az IIHF elnöke aggódik a 2030-as olimpiai hokitorna miatt

Téli sportok
20 órája

Nem súlyos a sérülése, Szalah még pályára léphet a Liverpool színeiben

Angol labdarúgás
2026.04.29. 19:55

Téli olimpia: Párizsban vagy Lyonban lehet a hokitorna a nizzai vétó miatt

Téli sportok
2026.04.28. 19:14

A horvát szövetségi kapitány bízik benne, hogy Modric játszhat a vb-n

Foci vb 2026
2026.04.28. 14:32

Éder Militao sérülése súlyos, a Real Madrid védője lemarad a világbajnokságról

Foci vb 2026
2026.04.28. 14:12

Zidane fia súlyosan megsérült, veszélyben a világbajnoki szereplése

Foci vb 2026
2026.04.28. 13:46

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.04.27. 13:45

Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen

Angol labdarúgás
2026.04.24. 12:25
Ezek is érdekelhetik