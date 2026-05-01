„Lehet, hogy visszavonulok” – Lindsey Vonn még nem tudja, mit tartogat neki a jövő

„Nem akarok elhamarkodott következtetéseket levonni, vagy találgatni, hogy mit tehetnék – fogalmazott az interjúban. – Lehet, hogy visszavonulok, és lehet, hogy soha többé nem versenyzem. Ez is teljesen rendben lenne, de érzelmileg jelenleg nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt a döntést meghozzam.”

Vonnt már korábban sem kerülték el a sérülések, a milánói-cortinai szereplést is csak beépített titán implantátummal a jobb térdében tudta vállalni. A síző azonban a mostani sérülése más, mint volt a többi: „Ez nagyon más sérülés; megértette velem, hogy elveszíthettem volna a lábam is. Sok fájdalmat kibírok, ez azonban extrém súlyos volt. Ez a fájdalom meg sem közelíti azt, amiben korábban már volt részem.”

„Ahogy már mondtam, jelenleg még mindig túlélési üzemmódban vagyok. Túl akarok lenni ezen az időszakon, és fel szeretném mérni, hogy hol tartok az életemben. A mostaninál sokkal jobb helyzetben akarom meghozni a döntést” – tette hozzá az interjúban.