Alpesisí-vk: Shiffrin hatodszor nyert összetettben

2026.03.25. 14:14
Mikaela Shiffrin hatodszor nyerte el a kristálygömböt (Fotó: Getty Images)
Az amerikai Mikaela Shiffrin rekordbeállítást jelentő hatodik alkalommal nyerte meg a női alpesi sízők világkupa-sorozatát szerdán a norvégiai Hafjellben.

Hatodszor is megnyerte a nők alpesi sí összetett világkupáját Mikaela Shiffrin. A 31 éves, háromszoros olimpiai bajnok és nyolcszoros világbajnok versenyzőnek az idényt lezáró óriás-műlesikló viadalon legalább a 15. helyen kellett zárnia ahhoz, hogy bebiztosítsa összetett elsőségét. Bár Shiffrin az első futam után csak 17. volt, második nekifutásra a legjobb időt érte el, s mivel az utána következő két riválisa lassabb volt nála, biztossá vált, hogy legrosszabb esetben a 15. pozícióban zár. Az amerikai sztár a 11. helyen végzett.

Shiffrin 2017, 2018, 2019, 2022 és 2023 után szerezte meg újra az összetett győztesnek járó kristálygömböt, s beállította az osztrák Annemarie Moser-Pröll csúcsát, aki szintén hatszor nyert vk-összetettet. A sportágban csak a szintén osztrák Marcel Hirschernek van több összetett diadala, ő nyolcszor győzött.

Shiffrin már 110 vk-futamgyőzelemnél jár, ami rekord, műlesiklásban pedig kilencedik alkalommal lett az övé a kristálygömb az idén, ehhez hasonlóra szintén senki nem volt még képes alpesi síben. A februári milánói-cortinai téli olimpián műlesiklásban nyert aranyérmet, így 2014 és 2018 után aratott újra diadalt ötkarikás eseményen.

 

