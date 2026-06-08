Csütörtökön nyílik meg a veszprémi Hátsó füves-kiállítás

Stílszerűen éppen egy futballcsapatnyi városi és intézményvezető, kulturális képviselő tartott sajtótájékoztatót hétfőn Veszprémben, a Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című kiállításnak otthont adó Laczkó Dezső Múzeum épülete előtt. A falusi labdarúgás társadalmi környezetét bemutató, a Nemzeti Sportban publikált fényképeket, történeteket is magában foglaló tárlat június 11-én, csütörtökön 17 órakor nyílik meg – az eseményen közreműködik Holczer Ádám, a Ferencváros korábbi kapusa, valamint Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém vármegyei igazgatója is.

Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatónője hangsúlyozta, a Hátsó füves-kiállítás a június 20-i Múzeumok Éjszakáján is kiemelt szerepet kap, a látogatóknak különleges játékkal készülnek az alkalomra. A Múzeumok Éjszakája gazdag veszprémi programkínálatáról Sótonyi Mónika, a város alpolgármestere a Hátsó füves-kiállítás utcai tereptárgya, az egykor a szentantalfai pálya mellett „szolgáló” lakókocsibüfé előtt beszélt. Köszöntőjében elmondta, a város az idén 25 programhelyszínen, 30 kiállítással, 95 programmal várja az érdeklődőket. A Hátsó füves-kiállításra hangolva a Füge Fagyiudvar és Kávézó futballtematikus, „Ziccer” süteménnyel bővítette kínálatát, a különlegességet a veszprémi sajtótájékoztatón is megkóstolhatták a jelenlévők.