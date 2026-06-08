„Bárcsak magamat okolhatnám!” – Russell nem érti, mi történik körülötte
George Russell biztosan nem ilyen évkezdésről álmodott: már az idényt megelőzően a brit versenyzőt nevezték a bajnoki cím fő esélyesének, és ennek megfelelő teljesítményt nyújtott a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, hat versenyhétvége után azonban csak a harmadik helyet foglalja el az összetettben, s lemaradása már 68 pont a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellihez képest.
Bár Russell nemegyszer balszerencsés volt, sokszor a teljesítménye sem volt meggyőző, és saját bevallása szerint az egyik kedvenc vadászterületének számító kanadai pályán is csak kínkeservesen tudta megszerezni a pole pozíciót, hogy aztán a versenyen technikai hiba miatt pont nélkül maradjon. A brit a soron következő Monacói Nagydíjon aztán egyértelmű hátrányban volt a csapattársához képest, és már az időmérő után kifakadt, hogy az idei autó nem illik a vezetési stílusához.
Ezt tovább tetézte a vasárnapi verseny: Russellt először lekörözte a saját csapattársa, majd büntetést büntetésre halmozott, és végül a 13. helyen ért célba, így Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt, miközben Antonelli fölényes sikert aratott. „Teljesen magam alatt vagyok. Ez már túlmutat a puszta frusztráción. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyan alakulhatott így ez a szezon. Két hétvége egymás után, és összesen negyven pont úszott el.”
„A csapat szerint nem követtem el hibát a bokszutcában. Már a bokszbejárat előtt aktiváltam a sebességhatárolót, és csak a kijárat után kapcsoltam ki, de valamilyen szoftveres hiba lépett fel. Nem volt ideális az öt másodperces büntetés, de még nem jelentette a világ végét. Aztán jött a kiállás, nem töltöttem le, és bokszutca áthajtásos büntetést kaptam. A büntetés mértéke egyáltalán nincs arányban a vétséggel. A harmadik helyről kiestem a pontzónából. A szombati nap rosszul sikerült, ezt elfogadom. Bárcsak felelősséget vállalhatnék az elmúlt két verseny eredményéért is, a kanadai műszaki hibáért vagy a mostani büntetésekért, de ezekre egyáltalán nem volt ráhatásom. És ezt rendkívül nehéz megemészteni.”
„Alapvetően nem igazán hiszek a szerencsében vagy a balszerencsében. Azonban ha visszatekintek a szezon eddigi alakulására: a háromból két sprintversenyt megnyertem, győztem Melbourne-ben. Kanadában vezető helyen voltam, amikor kiestem, és most is a dobogón állhattam volna, ehelyett pont nélkül maradtam. Japánban is vezettem, aztán tíz másodperccel a kerékcserém után pályára küldték a biztonsági autót. Az egész szezon teljesen más képet mutathatna. Erre most hetven pont a hátrányom az éllovashoz képest.”
Russell természetesen még nem mondott le a bajnoki címről. „Nem ledolgozhatatlan a hátrány. Elég csak Verstappen tavalyi szezonjára emlékezni. De először ki kell másznom ebből a… Egyszerűen nem értem, hogyan kerülök újra és újra ugyanebbe a helyzetbe. Van min javítanom nekem is, az biztos. Ugyanakkor tudom, mire vagyok képes, amikor végre egy tiszta, problémamentes hétvégém van.”
Tudom, hogy lehetséges, és egy pillanatra sem veszítettem el a hitet önmagamban. Bárcsak magamat okolhatnám… Talán még jobban is aludnék, ha a kanadai kiesés azért történt volna, mert rosszul vettem egy kerékvetőt, vagy ha a bokszutcai büntetést azért kaptam volna, mert túl gyorsan mentem. Amikor viszont olyan dolgok történnek, amelyekre nincs semmilyen ráhatásod, azt nagyon nehéz lenyelni.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
GYŐZELEM
DOBOGÓ
PONTSZERZÉS
PONT
|1.
|Kimi Antonelli
5
6
9
156
|2.
|Lewis Hamilton
–
3
9
90
|3.
|George Russell
1
2
7
88
|4.
|Charles Leclerc
–
2
8
75
|5.
|Oscar Piastri
–
2
6
60
|6.
|Lando Norris
–
1
6
58
|7.
|Max Verstappen
–
1
6
43
|8.
|Isack Hadjar
–
1
3
29
|9.
|Liam Lawson
–
–
5
26
|10.
|Pierre Gasly
–
–
6
26
|11.
|Oliver Bearman
–
–
4
18
|12.
|Franco Colapinto
–
–
3
15
|13.
|Arvid Lindblad
–
–
3
13
|14.
|Carlos Sainz
–
–
3
6
|15.
|Alexander Albon
–
–
2
5
|16.
|Esteban Ocon
–
–
2
3
|17.
|Gabriel Bortoleto
–
–
1
2
|18.
|Fernando Alonso
–
–
1
1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00