„Bárcsak magamat okolhatnám!” – Russell nem érti, mi történik körülötte

Ezt tovább tetézte a vasárnapi verseny: Russellt először lekörözte a saját csapattársa, majd büntetést büntetésre halmozott, és végül a 13. helyen ért célba, így Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt, miközben Antonelli fölényes sikert aratott. „Teljesen magam alatt vagyok. Ez már túlmutat a puszta frusztráción. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyan alakulhatott így ez a szezon. Két hétvége egymás után, és összesen negyven pont úszott el.”

„A csapat szerint nem követtem el hibát a bokszutcában. Már a bokszbejárat előtt aktiváltam a sebességhatárolót, és csak a kijárat után kapcsoltam ki, de valamilyen szoftveres hiba lépett fel. Nem volt ideális az öt másodperces büntetés, de még nem jelentette a világ végét. Aztán jött a kiállás, nem töltöttem le, és bokszutca áthajtásos büntetést kaptam. A büntetés mértéke egyáltalán nincs arányban a vétséggel. A harmadik helyről kiestem a pontzónából. A szombati nap rosszul sikerült, ezt elfogadom. Bárcsak felelősséget vállalhatnék az elmúlt két verseny eredményéért is, a kanadai műszaki hibáért vagy a mostani büntetésekért, de ezekre egyáltalán nem volt ráhatásom. És ezt rendkívül nehéz megemészteni.”

„Alapvetően nem igazán hiszek a szerencsében vagy a balszerencsében. Azonban ha visszatekintek a szezon eddigi alakulására: a háromból két sprintversenyt megnyertem, győztem Melbourne-ben. Kanadában vezető helyen voltam, amikor kiestem, és most is a dobogón állhattam volna, ehelyett pont nélkül maradtam. Japánban is vezettem, aztán tíz másodperccel a kerékcserém után pályára küldték a biztonsági autót. Az egész szezon teljesen más képet mutathatna. Erre most hetven pont a hátrányom az éllovashoz képest.”

Russell természetesen még nem mondott le a bajnoki címről. „Nem ledolgozhatatlan a hátrány. Elég csak Verstappen tavalyi szezonjára emlékezni. De először ki kell másznom ebből a… Egyszerűen nem értem, hogyan kerülök újra és újra ugyanebbe a helyzetbe. Van min javítanom nekem is, az biztos. Ugyanakkor tudom, mire vagyok képes, amikor végre egy tiszta, problémamentes hétvégém van.”