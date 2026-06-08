Nemzeti Sportrádió

„Bárcsak magamat okolhatnám!” – Russell nem érti, mi történik körülötte

H. L.H. L.
2026.06.08. 12:24
Russell továbbra is hisz magában (Fotó: AFP)
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F1 Monacói Nagydíj George Russell Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes brit versenyzője, George Russell teljesen maga alatt volt a Monacói Nagydíj leintése után. A pilóta büntetést büntetésre halmozott, és Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt, aminek következtében 68 pontra nőtt a lemaradása, és a harmadik helyre szorult vissza az egyéni vb-összetettben.

George Russell biztosan nem ilyen évkezdésről álmodott: már az idényt megelőzően a brit versenyzőt nevezték a bajnoki cím fő esélyesének, és ennek megfelelő teljesítményt nyújtott a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, hat versenyhétvége után azonban csak a harmadik helyet foglalja el az összetettben, s lemaradása már 68 pont a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellihez képest. 

Bár Russell nemegyszer balszerencsés volt, sokszor a teljesítménye sem volt meggyőző, és saját bevallása szerint az egyik kedvenc vadászterületének számító kanadai pályán is csak kínkeservesen tudta megszerezni a pole pozíciót, hogy aztán a versenyen technikai hiba miatt pont nélkül maradjon. A brit a soron következő Monacói Nagydíjon aztán egyértelmű hátrányban volt a csapattársához képest, és már az időmérő után kifakadt, hogy az idei autó nem illik a vezetési stílusához. 

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„Jelenleg nem vagyok túl magabiztos az autóban.”

 

Ezt tovább tetézte a vasárnapi verseny: Russellt először lekörözte a saját csapattársa, majd büntetést büntetésre halmozott, és végül a 13. helyen ért célba, így Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt, miközben Antonelli fölényes sikert aratott. „Teljesen magam alatt vagyok. Ez már túlmutat a puszta frusztráción. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyan alakulhatott így ez a szezon. Két hétvége egymás után, és összesen negyven pont úszott el.” 

„A csapat szerint nem követtem el hibát a bokszutcában. Már a bokszbejárat előtt aktiváltam a sebességhatárolót, és csak a kijárat után kapcsoltam ki, de valamilyen szoftveres hiba lépett fel. Nem volt ideális az öt másodperces büntetés, de még nem jelentette a világ végét. Aztán jött a kiállás, nem töltöttem le, és bokszutca áthajtásos büntetést kaptam. A büntetés mértéke egyáltalán nincs arányban a vétséggel. A harmadik helyről kiestem a pontzónából. A szombati nap rosszul sikerült, ezt elfogadom. Bárcsak felelősséget vállalhatnék az elmúlt két verseny eredményéért is, a kanadai műszaki hibáért vagy a mostani büntetésekért, de ezekre egyáltalán nem volt ráhatásom. És ezt rendkívül nehéz megemészteni.”

„Alapvetően nem igazán hiszek a szerencsében vagy a balszerencsében. Azonban ha visszatekintek a szezon eddigi alakulására: a háromból két sprintversenyt megnyertem, győztem Melbourne-ben. Kanadában vezető helyen voltam, amikor kiestem, és most is a dobogón állhattam volna, ehelyett pont nélkül maradtam. Japánban is vezettem, aztán tíz másodperccel a kerékcserém után pályára küldték a biztonsági autót. Az egész szezon teljesen más képet mutathatna. Erre most hetven pont a hátrányom az éllovashoz képest.”

Russell természetesen még nem mondott le a bajnoki címről. „Nem ledolgozhatatlan a hátrány. Elég csak Verstappen tavalyi szezonjára emlékezni. De először ki kell másznom ebből a… Egyszerűen nem értem, hogyan kerülök újra és újra ugyanebbe a helyzetbe. Van min javítanom nekem is, az biztos. Ugyanakkor tudom, mire vagyok képes, amikor végre egy tiszta, problémamentes hétvégém van.”

Tudom, hogy lehetséges, és egy pillanatra sem veszítettem el a hitet önmagamban. Bárcsak magamat okolhatnám…  Talán még jobban is aludnék, ha a kanadai kiesés azért történt volna, mert rosszul vettem egy kerékvetőt, vagy ha a bokszutcai büntetést azért kaptam volna, mert túl gyorsan mentem. Amikor viszont olyan dolgok történnek, amelyekre nincs semmilyen ráhatásod, azt nagyon nehéz lenyelni.
 

 

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MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
  3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
  5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
  6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
  7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
  8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
  9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁK

GYŐZELEM

DOBOGÓ

PONTSZERZÉS

PONT

  1. Kimi Antonelli

5

6

9

156

  2. Lewis Hamilton

3

9

  90

  3. George Russell

1

2

7

  88

  4. Charles Leclerc

2

8

  75

  5. Oscar Piastri

2

6

  60

  6. Lando Norris

1

6

  58

  7. Max Verstappen

1

6

  43

  8. Isack Hadjar

1

3

  29

  9. Liam Lawson

5

  26

10. Pierre Gasly

6

  26

11. Oliver Bearman

4

  18

12. Franco Colapinto

3

  15

13. Arvid Lindblad

3

  13

14. Carlos Sainz

3

    6

15. Alexander Albon

2

    5

16. Esteban Ocon

2

    3

17. Gabriel Bortoleto

1

    2

18. Fernando Alonso

1

    1

 

KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes244
  2. Ferrari165
  3. McLaren-Mercedes118
  4. Red Bull-Ford  72
  5. Alpine-Mercedes  41
  6. Racing Bulls-Ford  39
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Williams-Mercedes  11
  9. Audi    2
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

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