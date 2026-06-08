Görögországban harmadik lett a magyar csapat a díjugrató Nemzetek Díján

A hazai szövetség honlapjának hétfői beszámolója szerint a tíz együttest felvonultató mezőnyben csak a négy hibapontos Olaszország és a 16 hibaponttal Németország bizonyult jobbnak a húsz hibapontot gyűjtő magyaroknál.

Horváth Balázs szövetségi kapitány kvartettjének első lovasa, Mráz Tamás volt, aki Clueso Z nyergében négy és nyolc hibaponttal zárt, míg Lengyel Róbert négy és kilenc hibapontot lovagolt Diana By Borisszal. A legjobb összesített eredményt Alasztics Aliz és My Way VL érte el, ugyanis elsőre egyetlen verőhibájuk volt, másodjára viszont hibátlanul teljesítették a pályát.

A magyar négyes utolsó versenyzője, Simicska Anna és lova, Dikanno PS elsőre ugyan 12 hibapontot lovagolt, aztán a második fordulóban hibátlan teljesítménnyel javított. A viadalon mindkét fordulóban a csapatok legrosszabb eredménye kiesett. A magyar csapat számára így sikeres volt a főpróba a következő megméretés előtt, melyre hazai pályán kerül sor a Nemzeti Lovardában június 25. és 28. között.