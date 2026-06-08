Nemzeti Sportrádió

Távozik a ZTE FC saját nevelésű védője – NS-infó

2026.06.08. 12:25
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Csóka Dániel távozik Zalaegerszegről (Fotó: Szabó Miklós)
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ZTE NB I Csóka Dániel Zalaegerszeg magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint a ZTE FC megállapodott a 26 éves belső védővel, Csóka Dániellel a még egy évig érvényes szerződésének megszüntetéséről.

 

A ZTE-ben nevelkedett 26 éves Csóka Dániel – édesapja a klubikonnak számító Csóka Zsolt – a most befejeződött idényben kilenc meccsen lépett pályára az NB I-ben, az első kilenc fordulóban, azóta nem kapott lehetőséget.

Így nem meglepő, hogy a még egy évig élő szerződése ellenére közös megegyezéssel távozik a klubtól. Információink szerint már egyezség született a szerződésének megszüntetéséről, szabadon igazolható játékosként válthat klubot.

A korábbi U-válogatott védő szerepelt a Wolverhampton Wanderers utánpótlásában, a szintén angol AFC Wimbledonban és a szlovák élvonalban, a DAC-ban is, 2022-ben tért vissza Zalaegerszegre. Az NB I-ben összesen 70 meccsen játszott, három gólt szerzett.

Mim Gergely és Papp Csongor után ő lesz a harmadik magyar játékos, aki távozik Zalaegerszegről, a klub hamarosan hivatalosan is bejelentheti az elválást.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Csóka Dániel (szabadon igazolható), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

 

ZTE NB I Csóka Dániel Zalaegerszeg magyar átigazolás
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