Nemzeti Sportrádió

Kőszárhegyen jótékonykodott Dárdai Pál, Juhász Roland és Németh Krisztián

T. Z.T. Z.
2026.06.08. 12:34
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Fotó: Feol.hu/Szabó Zsolt
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Dárdai Pál Dárdai Team jótékonyság
A Fejér vármegyei településen szombaton Simon István emlékére rendeztek jótékonysági mérkőzést, amelyen a Dárdai Pál vezette Dárdai Team lépett pályára a helyi csapat ellen nagy érdeklődés mellett.

A Dárdai Team szombaton Kőszárhegyen vendégeskedett a Simon István emlékére rendezett jótékonysági mérkőzésen. A szabadbattyáni vállalkozó a kis Fejér vármegyei településen építette fel cégét, majd a helyi közösségeket, a sportot és mindenkit támogatott, aki segítségért fordult hozzá. Immár két éve, hogy elhunyt, azonban öröksége tovább él és a nevét nem felejtik el, sem Szabadbattyánban, sem Kőszárhegyen. Éppen ezért valósulhatott meg az a jótékonysági mérkőzés, amelyen a helyi csapat vendége a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál vezette együttes volt – számolt be az eseményről a Feol.hu.

A Fejér Vármegyei Hírportál tudósításából kiderült, hogy a mérkőzésen az újpestiek jelenlegi sportigazgatója mellett pályára lépett többek között Juhász Roland és Németh Krisztián is, akárcsak lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.

A kétszer 40 perces mérkőzés Dárdai Pálék 4–3-as győzelmével ért véget, Németh Krisztián két gólt is szerzett.

 

 

Dárdai Pál Dárdai Team jótékonyság
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