Kőszárhegyen jótékonykodott Dárdai Pál, Juhász Roland és Németh Krisztián

A Dárdai Team szombaton Kőszárhegyen vendégeskedett a Simon István emlékére rendezett jótékonysági mérkőzésen. A szabadbattyáni vállalkozó a kis Fejér vármegyei településen építette fel cégét, majd a helyi közösségeket, a sportot és mindenkit támogatott, aki segítségért fordult hozzá. Immár két éve, hogy elhunyt, azonban öröksége tovább él és a nevét nem felejtik el, sem Szabadbattyánban, sem Kőszárhegyen. Éppen ezért valósulhatott meg az a jótékonysági mérkőzés, amelyen a helyi csapat vendége a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál vezette együttes volt – számolt be az eseményről a Feol.hu.

A Fejér Vármegyei Hírportál tudósításából kiderült, hogy a mérkőzésen az újpestiek jelenlegi sportigazgatója mellett pályára lépett többek között Juhász Roland és Németh Krisztián is, akárcsak lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.

A kétszer 40 perces mérkőzés Dárdai Pálék 4–3-as győzelmével ért véget, Németh Krisztián két gólt is szerzett.