Nemzeti Sportrádió

NBA: egekben a jegyárak a nagydöntő New York-i meccseire

2026.06.08. 13:48
Fotó: Getty Images
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NBA San Antonio Spurs New York Knicks
Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) nagydöntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spursszel csap össze.

A New York-i klub 27 év után jutott be ismét a fináléba, és az óriási érdeklődést jelzi, hogy a továbbértékesített belépők piacán jelenleg – a múlt heti négyezer után – immár hatezer dollárnál (1.8 millió forint) kezdődnek a felső szektorokba szóló árak. A pálya melletti VIP-helyeket jelenleg 75 ezerért (23.2 millió) árulják. A finálé első két meccsét megnyerte idegenben a Knicks, s a híres Madison Square Garden a harmadik és negyedik meccsnek ad majd biztosan otthont, előbbire magyar idő szerint kedden 2.30 órakor kerül sor – a hírek szerint Donald Trump elnök és Zohran Mamdani polgármester jelenlétében.

San Antonióban nem szálltak el annyira az árak, az első mérkőzésre már 1900 dollárért (580 ezer forint) is be lehetett jutni.

Az olimpiai ezüstérmes francia Victor Wembanyama vezette texasi gárda 2014 után jutott ismét nagydöntőbe, és ellene szól, hogy még egyetlen csapat sem vesztette el a finálét akkor, ha az első két meccsen győzött vendégként. A 13 találkozó óta veretlen Knicks 1970 és 1973 után harmadszor lehet bajnok – akár már csütörtök hajnalban, ha megnyeri a két otthoni mérkőzését.

 

NBA San Antonio Spurs New York Knicks
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