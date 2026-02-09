Nemzeti Sportrádió

„Mertem álmodni” – Lindsey Vonn üzent súlyos sérülése után

M. B.M. B.
2026.02.09. 23:19
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Lindsey Vonn alpesi sí
Hivatalos Facebook-oldalán üzent a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén vasárnap bukó és súlyosan megsérülő klasszis síző, Lindsey Vonn.

„Tegnap az olimpiai álmom nem úgy végződött, ahogyan azt elképzeltem. Nem volt meseszerű befejezés; az élet néha már csak ilyen. Mertem álmodni, és keményen dolgoztam azért, hogy ezt megvalósítsam. Lesiklásban néha sajnos csak tizenkét centiméter lehet a különbség egy jó csúszás és egy katasztrofális sérülés között. Egyszerűen öt centiméterrel túl szűken vettem be a kanyart, amikor a jobb karom beleakadt a kapuba, megpördített és ez a bukásomhoz vezetett – a keresztszalagomnak és a korábbi sérüléseimnek ehhez semmi köze. Sajnos komplex sípcsonttörést szenvedtem. A csont jelenleg stabil, de több műtétre is szükség lesz a helyreállításához” – írta Vonn, hozzátéve, hogy az iszonyú fájdalom dacára nem bánt meg semmit.

„Megpróbáltam, álmodtam, ugrottam (...) Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne vállaljunk kockázatokat saját magunkért” – fogalmazott. 

A 41 éves sztár posztjában nem ejtett szót a jövőről, sem az esetleges visszavonulásról, így nem lehet kizárni, hogy egy nap még visszatér a pályára. 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Lindsey Vonn alpesi sí
Legfrissebb hírek

Keane: A Fradinál jobb helyen nem is lehetnék; Knoch Viktor: Ne hibázzunk!

E-újság
1 órája

Vezetnek a franciák a ritmustánc után jégtáncban a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Kanada legyőzte a cseheket, de elvesztette kapitányát

Téli olimpia 2026
1 órája

Német arany a síugrók normálsáncos versenyén a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

A vb- után az olimpiai aranyat is megszerezte a japán hódeszkás

Téli olimpia 2026
3 órája

Vizsgálják az éremgondokat a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

A svédek és az amerikaiak vívják a döntőt curlingben

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: az utolsó akadály is elhárult Brunner Blanca indulása elől

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik