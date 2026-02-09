„Mertem álmodni” – Lindsey Vonn üzent súlyos sérülése után

„Tegnap az olimpiai álmom nem úgy végződött, ahogyan azt elképzeltem. Nem volt meseszerű befejezés; az élet néha már csak ilyen. Mertem álmodni, és keményen dolgoztam azért, hogy ezt megvalósítsam. Lesiklásban néha sajnos csak tizenkét centiméter lehet a különbség egy jó csúszás és egy katasztrofális sérülés között. Egyszerűen öt centiméterrel túl szűken vettem be a kanyart, amikor a jobb karom beleakadt a kapuba, megpördített és ez a bukásomhoz vezetett – a keresztszalagomnak és a korábbi sérüléseimnek ehhez semmi köze. Sajnos komplex sípcsonttörést szenvedtem. A csont jelenleg stabil, de több műtétre is szükség lesz a helyreállításához” – írta Vonn, hozzátéve, hogy az iszonyú fájdalom dacára nem bánt meg semmit.

„Megpróbáltam, álmodtam, ugrottam (...) Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne vállaljunk kockázatokat saját magunkért” – fogalmazott.

A 41 éves sztár posztjában nem ejtett szót a jövőről, sem az esetleges visszavonulásról, így nem lehet kizárni, hogy egy nap még visszatér a pályára.