Lindsey Vonn titkai – Morvai Katalin publicisztikája

A cikkbe is beleolvasva egyértelmű, hogy akárcsak Lindsey, a Time-nál is bíznak benne, hogy az ötkarikás visszatérés a 2026-os téli olimpián Cortina d’Ampezzóban érmet hozhat az amerikai sportolónőnek. Legutóbb 2018-ban járt a játékokon, s akkor a versenyek előtt egy görög szót tetováltatott a jobb középső ujjára: „Hiszek.” És azóta is elég csak erre az ujjára néznie… Az az olimpia egy lesiklóbronzot hozott, aztán a következő évben bukások és sorozatos sérülések miatt bejelentette, hogy visszavonul. Jó ideig üldözte a svéd Ingemar Stenmark világkupa-győzelmeinek számát, de elfogadta, hogy „csak” a legjobb nő lehet a rangsorban (a címet időközben a honfitárs Mikaela Shiffrin elvette tőle, jelenleg ő az abszolút világelső 105 vk-győzelemmel).

A magazin szerint a februári olaszországi téli olimpia egyik legnagyobb története lesz Vonné, a cím egyszerűen csak ennyi: Her Comeback (A visszatérés). Lindsey 2018-ban Pjongcsangban 33 évesen a legidősebb olimpiai érmes alpesi síző volt, ezt a határt tolhatja ki most 41 évre. Ha sikerül.

Az évadot mindenesetre hihetetlenül kezdte! December 12-én az idei első lesikló világkupaversenyen St. Moritzban olyat ment, ráadásul 16-os rajtszámmal, amire még évekig emlékezni fognak a sporttársak és az alpesi sízés szerelmesei. A svájci síparadicsom eddig is a kedvenc terepei közé tartozott, hiszen a 82-ből öt vk-győzelmet ott hozott össze, és tavaly, a hosszú kihagyás után is ezen a versenyen állt először rajthoz. Akkor az érthetően (hiszen nem voltak vk-pontjai már öt éve) magas rajtszáma dacára a tizennegyedik lett szuper G-ben, majd a következő versenyén kedvenc számában, lesiklásban még rosszabb rajtszámmal a szétsíelt pálya ellenére a hatodik. Most pedig St. Moritzban fölényesen, csaknem egy másodperces előnnyel diadalmaskodott. Ezt megelőzően 2018. március 14-én nyert világkupafutamot. Mostani, immár 83. vk-győzelmével minden idők legidősebb alpesi világkupagyőztese lett. A korábbi listavezető a svájci Didier Cuche volt, aki 2012 óta tartotta 37 évével, ráadásul férfiként ezt a rekordot.

Vonn St. Moritzban ideális íveket húzott, szemben mondjuk az olimpiai aranyérmes, huszonhatszoros vk-győztes olasz Sofia Goggiával, aki a lesiklást megelőzően arról beszélt, hogy látja, ismeri a legjobb vonalvezetést, de az alattomos buckák miatt kénytelen lesz tőle eltérni. Első nap le is maradt a dobogóról. Ezzel szemben Vonn kiállta a próbát, a második szektornál még volt 61 századmásodperc hátránya, de nem hibázott, elbírta a lába a nagy sebességet, és amikor célba ért, 1.16 másodperc előnye volt a mezőnyhöz képest. Óriási üdvrivalgás fogadta az örömében a pályaszéli szivacsnak is nekicsúszó amerikai síelőt, aki nem sokkal később így nyilatkozott: „Fantasztikus nap volt, nem is lehetnék ennél boldogabb, elérzékenyültem. Jól éreztem magam egész nyáron, de nem voltam biztos abban, mennyire leszek gyors. Most már tudom, hogy az vagyok.”

Lindsey sikere felrobbantotta a közösségi médiát is, a nemzetközi szövetségtől kezdve a főszponzoron át az amerikai csapatig ki-ki megünnepelte a maga oldalán a nagy visszatérést. Vonn féltucatnyi posztot, illetve megosztást hozott saját Instagram-oldalán, az elsőt, amelyben a káprázatos futam látszik, 96 ezernél többen lájkolták. De a versenyt közvetítő Euro­sport sem késlekedett megírni, hogy ők „tanúi voltak” (mármint a sporttörténelemnek).

Hogy valami nagyra készül, azt lehetett sejteni. Néhány nappal korábban megírta, hogy egyes napokon a pszichés küzdelem nehezebb, mint a fizikai. „Mindennap lehetőségünk van a dolgok rossz és jó oldalát látni. Én igyekszem mindig a napos oldalt nézni…” Erre tanítják alapítványában (Lindsey Vonn Foundation) a gyerekeket is. Az alapítványt 2015-ben hívta életre, csakis lányokat támogatnak – legyenek azok tanulmányi, sportolói, művészi célok. Ösztöndíjakkal, nyári táborokkal, workshopokkal, személyes tanácsadással segítik a 10–18 év közötti amerikai lányokat, az eltelt években egymillió dollárnál is több ösztöndíjat osztottak szét.

Lindsey életében akadnak más sarokpontok is, s erről az 2.6 milliós olvasótáború Instagram-oldala is árulkodik. A fejlécben ezt írja magáról: „Olimpiai bajnok, a New York Times bestsellerlistás szerzője, a Lindsey Vonn Alapítvány alapítója, vállalkozó, befektető és kutyás anyuka.” Szóval kutyabarát! Ez mostanában főleg a Formula–1-es pilótákról derült ki, Leclerctől Hamiltonig „mindenkinek” van négylábú kedvence. Vonn-nak is van kutyusa, aki naná, hogy mindenhová követi a gazdit. A sípályák közelében azonban nincs láb alatt, a kocsiban szundikál a fiatal eb. Egy októberi posztban azt is látni, ahogy játszik az idősebb kutyájával, a 13 éves Leóval, akit azután fogadott anno örökbe, hogy elütötték… Leo idős korára megküzdött a rákkal is. „Az én »fiam« küzdő típus, övé az egész szívem.”

Jobban összefoglalni a hitvallását aligha lehet, mint amit egy éve az Eurosportnak mondott, miután újra belevágott: „Senkinek semmit sem kell bizonyítanom. Nincs szükségem a figyelemre és a rivaldafényre. Egyszerűen csak valami olyasmit akarok csinálni, ami örömöt szerez nekem. És fontos, hogy ezt az örömöt megoszthassam a családommal, a barátaimmal, a csapatommal és mindannyiótokkal…Nem kapaszkodom a múltba, inkább várom a jövőt. Mondjátok, hogy naiv vagyok, de én hiszek abban, hogy a lehetetlen csak addig az, amíg valaki meg nem csinálja… Szóval, a magam részéről harcolok azért, ami boldoggá tesz, és titeket is erre biztatlak. Az élet túl rövid ahhoz, hogy a partvonalon üljünk. Vágjunk bele újra!”

Ő pedig belevágott. Az olimpia előtt nagyon is. Ráadásul a St. Moritz-i lehengerlő siker nem kicsúszott eredmény. Másnap ugyanott kis híján megismételte a győzelmét, ezúttal 24 századmásodperccel lemaradva második lett lesiklásban, harmadnap pedig szuper G-ben negyedikként ért célba.

Hihetetlenül bekezdte az ötkarikás idényt a nagy visszatérő!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!