Majdnem nyolc év után világkupafutamot nyert Lindsey Vonn

Az amerikaiak legendás, 41 éves sportolója 2019-es visszavonulása után éppen egy éve ugyanitt tért vissza a vk-sorozatba, most pedig fölényes győzelmet aratott egyik kedvenc helyszínén. A lesiklás 2010-es világbajnoka a pálya felső szakaszán még kicsit visszafogottabb volt, a középső szakasztól viszont egészen fantasztikus sízést mutatott be és óriási, majdnem egy másodperces előnnyel végzett az élen.

Az olimpiai bajnok Vonn – aki ezt megelőzően 2018. március 14-én nyert világkupafutamot – karrierje során hatodszor győzött St. Moritzban, mostani sikere pedig pályafutása 83. vk-elsősége volt, amivel továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött.

A második helyet ezúttal meglepetésre az osztrák Magdalena Egger szerezte meg Vonntól 98 századmásodperccel elmaradva, míg a harmadik honfitársa, Mirjam Puchner lett 1.16 másodperc hátránnyal.

