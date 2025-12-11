A Szalah-hatás – Bobory Balázs publicisztikája

ARRÓL, HOGY MÉG ZaJLIK-E A VIHAR Liverpoolban, vagy éppen elülni készül – egyelőre csak tippjeink lehetnek. Az biztos, hogy az angol Premier League címvédője mély válságot él át, a tét nem kevesebb, mint Arne Slot vezetőedző állása, ezt legjobban maga a tréner tudja, és ahogy látszik, foggal-körömmel kapaszkodik azért, hogy ne kelljen mennie, illetve a sajátos hatalmi játszmából győztesen kerüljön ki.

A Liverpool nagyszerű, többnyire a hajrában kicsikart győzelmekkel kezdte a bajnokságot, mindenki az együttes lelki- és mentális erejét emlegette, amiért a meccsek vége felé valahogy mindig kikaparta magának a gesztenyét. Ekkor a közvélemény még elismerően is biccentett a nem túl meggyőző teljesítménnyel elért sikerek láttán, betudta annak, hogy sok az új szerzemény, akiket nem egyszerű integrálni az előző évad nyertes gépezetébe.

Arra senki sem gondolt, hogy a sztárnak vásárolt Alexander Isak vagy éppen Florian Wirtz huzamosabb ideig árnyéka lesz önmagának, és szerepeltetésükkel nem erősebbé, hanem bizonytalanabbá, sebezhetőbbé válik a csapat játéka, és olyan labdarúgók teljesítménye is visszaesik, akik csillogtak az előző idény(ek)ben.

A nyári átigazolási időszak egyik vesztese Mohamed Szalah lett. Az egyiptomi klublegenda a 2024–2025-ös Premier League-idényben 29 gólt ért el és 18 gólpasszt adott 38 mérkőzésen, amellyel főszereplője, ünnepelt sztárja volt együttesének. A nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáért mindent megtett a Liverpool, végül sikerrel is járt. Szalah viszont az évad elején elveszítette maga mellől saját Sancho Panzáját, Szoboszlai Dominikot, aki két éven keresztül tömte, kereste labdával, nem balhézott, ha nem kapta vissza a passzt, ráadásul tökéletesen végezte el helyette a piszkos munkát, így a jobbszélső frissen fickándozhatott a támadások során. A Szoboszlai helyére belépő Florian Wirtz viszont már szintén kevésbe szereti „hordozni a vizet”, úgy tűnt, szabadabb szerepkört is kapott a középpálya legtámadóbb tagjaként, mint a magyar válogatott csapatkapitánya bármikor is, így Szalah elvesztette az összekötő kapcsot maga és a társak között. Ahogy fogytak a gólok, úgy lett az egyiptomi is egyre görcsösebb, ami rossz döntések meghozatalát generálta, sokszor lőtt passz helyett és fordítva.

Ezzel még nem is lett volna baj, ha a Liverpool nem kerül gödörbe és nem kezdi el sorra elveszíteni a meccseket. Szalah a legtöbb mérkőzésen inkább féknek tűnt, mintsem dinamónak, a sok rossz megoldásra kevés gól jutott, Slot pedig a tartós rossz forma miatt a kispadra ültette.

Mohamed Szalah intézmény Liverpoolban. Megnyert mindent a klubbal, amit lehetett, a mostani Liverpoolban senki sem szerzett nála több PL-gólt, első számú letéteményese volt a sikereknek, és ő fürdött is ebben a szerepben. A hírek szerint már Jürgen Klopp-pal is volt beszélgetése azután, hogy a német vezetőedző egyszer lecserélte, mondván, ő nem az a játékos, akit a lefújás előtt le lehet hívni a pályáról, és előrevetítette, ha rendszeresen ez történik, bizony elgondolkodik a szerződése meghosszabbításán. Klopp, majd Slot is biztossá tette a neki járó előjogokat, így gyakran akkor is a pályán maradhatott, amikor másnak jobban ment a futball, igaz, Szalahban bármikor benne volt a gól vagy egy olyan megoldás, amellyel képes fordítani a dolgok menetén.

A Liverpool őszi zuhanórepülése után Szalah kikerült a csapatból. Egyszer, kétszer, háromszor, aztán a csapat egyiptomi „fáraója” kifakadt. Szerinte a klub a „busz alá lökte” őt, nem kommunikál vele az edző, és ő bizony letett már annyit az asztalra, hogy ne kelljen minden edzésen versenyeznie a csapatba kerülésért. Az ilyenfajta kibeszélés az öltözőből már annyira nem divat ebben a polkorrekt, steril világban, hogy világossá vált, nagyon éles a helyzet Liverpoolban, és két dudás sokáig nem fog elférni ugyanabban a csárdában. A hétvégi, Leeds elleni 3–3 után sokan azt gondolták, az egyiptomi sztár nyilatkozatával beverte az utolsó szöget Slot koporsójába, vagy inkább ráadta a kabátot a vezetőedzőre, azonban hétfőn Szalah nélkül utazott el a csapat az Inter elleni Bajnokok Ligája-meccsre, vagyis egyelőre a tréner akarata érvényesült, aki felvette a kesztyűt, ezzel lényegében a nyílt színi harcot a szurkolók egyik legnagyobb kedvence ellen.

Persze ez is relatív már, hogy Szalah ezek után mennyi szurkoló kedvence. Nyilatkozatát követően rengeteg drukker úgy nyilvánult meg a közösségi felületeken, hogy „senki sem nőhet nagyobbra a klubnál”. Sokan úgy gondolták, hogy még egy olyan labdarúgónak is folyamatosan küzdenie kell a játékpercekért, aki annyi trófeát hozott a klubnak, mint Szalah. Mások persze védelmükbe vették a támadót, miszerint Slot a felelős formája visszaeséséért, ment a virtuális térben is a szájkarate.

Ennél viszont sokkal fontosabb, hogy ebben a helyzetben az edző miként mutatkozik meg a csapat előtt. Szalah nyilvánvalóan hangadónak számít az öltözőben is, ezért is mutatott rosszul, amikor nyilvánosan nekiment Slotnak. Ezzel amolyan lépéskényszerbe is hozta a holland szakembert, aki, ha ebben az esetben félrenéz, kinyitotta volna Pandora szelencéjét, elismerve, hogy szabad a vásár, nyilvános nyomásgyakorlással is lehet hatni rá. Slot azonban a másik utat választotta, lelkiismeret-furdalás nélkül vágta ki az egyiptomit az utazó keretből, vállalva azt a kockázatot, hogy egy-egy Szalahhoz közel álló futballistát „elveszít”. A csapat azonban az olaszok 1–0-s legyőzésével választ adott, a dolgok jelen állása szerint Slot jobban áll a Szalah elleni csatában.

A folytatás viszont még hozhat meglepetést. A frissen száműzött csatárnak még lenne egy fellépése a hétvégén a Brighton ellen, aztán elutazik az Afrika-kupára, vagyis hetekig nem számíthat rá az együttese. Ez az időszak el is döntheti a sorsát, hiszen ha elindul a „vörösök” szekere, akkor nem nagyon látszik most olyan eshetőség, hogy visszakerüljön Slot bizalmába, viszont ha a Liverpool megint pocsék szériába kerül, és esetleg a hollandot időközben menesztik, akkor az új menedzsertől tiszta lapot kaphat. Nagyon más eshetőség nincs, nem biztos, hogy ilyen eredményes és szép „házasság” ajtócsapkodás és tányértörés nélkül ér véget.

Az előző idény végén, amikor ment Szalah és a Liverpool szekere, számomra egyre több árulkodó jel tűnt fel, hogy a csúcson kellene befejezni ezt a kapcsolatot. A sok gól és gólpassz ellenére pont az egyiptomi érinthetetlensége festette az ördögöt a falra, mi lesz, ha egyszer nem megy a játék, és hozzá kell nyúlni az angliai iparváros „fáraójához” is. És lám, az első adandó alkalommal robbant a puskaporos hordó, és most valakinek a sorsa rosszabbra fordul, vagy az edzőé, vagy a játékosé.

Persze attól nem tartok, hogy Szalah nem találna csapatot magának a téli átigazolási időszakban, sőt, az arab világban rengeteg pénzt kereshetne. Arne Slot viszont bukott emberként távozna Liverpoolból, hiába vezette bajnoki címig az együttest első idényében. A harc a háttérben zajlik tovább, nagy a nyomás a vezetőségen, mert ha most nem áll teljes mellszélességgel a holland szakember mellé, akkor megint csak a játékosai előtt hitelteleníti el. A vezetőedző viszont csak úgy szilárdíthatja meg a helyét, ha csapata nyer, és nyilván az eredményekből is le lehet majd szűrni, játékosai mennyire állnak mellette, elhiszik-e, amit mond, kitalál, amit a taktikai táblára rajzol.

Bár úgy tűnik, a Liverpoolnak még van ideje visszanavigálni magát a PL-ben a legjobbak közé, s ugye a Bajnokok Ligájában is van még teendője, sok botlás már nem fér bele, annyian pályáznak a hazai sorozatban a legerősebb nemzetközi kupában indulást jelentő helyekre.

Az, hogy a további történetnek Szalah vagy Slot lesz a (fő)szereplője, heteken belül kiderül.

