Shiffrin a 41 éves Vonn győzelméről áradozik



Mint arról beszámoltunk, Lindsey Vonn majdnem nyolc évvel az előző ilyen sikere után futamot nyert az alpesi sízők világkupa-sorozatában: az amerikai világklasszis győzött a St. Moritz-i állomás pénteki lesiklásában. A verseny után a sportág legjobbja, a kétszeres olimpiai bajnok és 104-szeres világkupaverseny-győztes Mikaela Shiffrin is üzent honfitársának.

„Micsoda hihetetlen példája annak, hogy milyen messzire juthatsz kemény munkával, eltökéltséggel, türelemmel és ekkora szenvedéllyel” – írta Instragram-üzenetében Shiffrin.

Vonn mostani elsőségével minden idők legidősebb vk-győztese lett, átadva a múltnak a svájci Didier Cuche rekordját, aki 2012-ben szuperóriás-műlesiklásban 37 évesen diadalmaskodott. A női csúcsot az akkor 34 éves Federica Brignone tartotta idén március óta.