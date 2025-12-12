Nemzeti Sportrádió

Shiffrin a 41 éves Vonn győzelméről áradozik

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 19:05
null
Lindsey Vonn a dobogó tetején (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mikaela Shiffrin alpesí sí Lindsey Vonn
Mint arról beszámoltunk, Lindsey Vonn majdnem nyolc évvel az előző ilyen sikere után futamot nyert az alpesi sízők világkupa-sorozatában: az amerikai világklasszis győzött a St. Moritz-i állomás pénteki lesiklásában. A verseny után a sportág legjobbja, Mikaela Shiffrin is üzent honfitársának.


Mint arról beszámoltunk, Lindsey Vonn majdnem nyolc évvel az előző ilyen sikere után futamot nyert az alpesi sízők világkupa-sorozatában: az amerikai világklasszis győzött a St. Moritz-i állomás pénteki lesiklásában. A verseny után a sportág legjobbja, a kétszeres olimpiai bajnok és 104-szeres világkupaverseny-győztes Mikaela Shiffrin is üzent honfitársának.

„Micsoda hihetetlen példája annak, hogy milyen messzire juthatsz kemény munkával, eltökéltséggel, türelemmel és ekkora szenvedéllyel” – írta Instragram-üzenetében Shiffrin.

Vonn mostani elsőségével minden idők legidősebb vk-győztese lett, átadva a múltnak a svájci Didier Cuche rekordját, aki 2012-ben szuperóriás-műlesiklásban 37 évesen diadalmaskodott. A női csúcsot az akkor 34 éves Federica Brignone tartotta idén március óta.

Téli sportok
8 órája

Majdnem nyolc év után világkupafutamot nyert Lindsey Vonn

A 41 éves világklasszisnak ez volt a 83. vk-elsősége.
 

 

Mikaela Shiffrin alpesí sí Lindsey Vonn
Legfrissebb hírek

Majdnem nyolc év után világkupafutamot nyert Lindsey Vonn

Téli sportok
8 órája

Milánó 2026: Brignone újra reménykedik az indulásban

Téli sportok
2025.11.26. 17:31

Leitgeb a 47. lett Gurglben, meglepő francia győzelem

Téli sportok
2025.11.22. 18:24

Lara Gut súlyos szalag- és porcsérüléseket szenvedett – hivatalos

Téli sportok
2025.11.21. 19:26

Tóth Zita bravúros szerepléssel 25. lett a levi műlesikló vk-versenyen

Téli sportok
2025.11.15. 15:17

Alpesisí-vk: Shiffrin újabb rekordokat dönthet

Téli sportok
2025.10.24. 15:57

Milánó 2026: Ledecká nem tud indulni lesiklásban

Téli sportok
2025.10.21. 14:25

Visszavonult az alpesisí világbajnoka, Stephanie Venier

Téli sportok
2025.08.07. 14:24
Ezek is érdekelhetik