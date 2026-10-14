Villarreal- és Valencia-játékosok a betörők kedvelt célpontjai

Ahogy beszámoltunk róla, Gulácsi Péter otthonába négy csuklyás fegyveres tört be, amikor a kapus és családja aludt. Gulácsiékat kényszerítették, hogy nyissák ki a széfet, majd a lopott pénzzel és ékszerekkel távoztak.

2019-ben a jelenleg Nápolyban futballozó André-Frank Zambo Anguissát rabolták ki, amikor a Fulham kölcsönjátékosként a Villarrealban szerepelt. A tetőn át bejutó betörők jelentős zsákmánnyal távoztak a kameruni középpályás luxusingatlanából: több mint 100 ezer eurónyi értéket vittek el ékszerekben.

Honfitársa, Karl Toko Ekambi is a károsultak között szerepel: a csatár éppen a Leganés elleni bajnokira készült csapattársaival, amikor egy álarcos betört az otthonába, és ellopta a luxusjárművét. Toko Ekambival ellentétben felesége és gyerekei otthon voltak a betörés idején. A kameruni futballista egyébként 2022-ben Lyonban is hasonlóan járt, ott a rablók az ablakon át jutottak be, hatástalanították a riasztót. A család nem volt otthon, a tolvajok főleg ékszereket zsákmányoltak.

A valenciai Geoffrey Kondogbiának annyiban szerencséje volt, hogy egy szomszéd gyanús mozgást észlelt a labdarúgó házánál, és riasztotta a biztonságiakat. A behatolók elmenekültek egy golfpályán keresztül. A labdarúgó éppen Európa-liga-meccsre készült, így nem volt otthon. Csapattársait, Ezequiel Garayt és Gabriel Paulistát, valamint a villarrealos Ramiro Funes Morit is megpróbálták kirabolni, de nem tudtak pénzt zsákmányolni tőlük.