Öt mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 15., egyben őszi utolsó fordulójában. Kora délután a harmadik Kazincbarcika a második Tiszakécskét, a negyedik Mezőkövesd a 11. Szentlőrincet, míg a 13. Kozármisleny a 10. BVSC-t fogadja. 15 órától a Szeged az Ajkát, 17 órától pedig a Gyirmót a Videotont látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 13 órakor kezdődött: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc 1–2 (Kovács P. 10., ill. Rideg 17., Jung 27.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 1–0 (Szűcs P. 54. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka

17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár VASÁRNAP JÁTSSZÁK

13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa

15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.15: Kecskeméti TE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)



